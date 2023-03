Mann aus Nidderau wird vermisst – Polizei bittet um Hinweise

Von: Caspar Felix Hoffmann

Ein 57-Jähriger aus Nidderau (Main-Kinzig-Kreis) wird vermisst. Er benötigt dringend medizinische Hilfe. Die Polizei bittet um Hinweise.

Nidderau – Wo ist Serhii Holliardt aus Nidderau (Main-Kinzig-Kreis)? Das fragt die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 57-jährigen Mann. Der Vermisste ist etwa 1,72 Meter groß, hat kurze graue Haare und eine kräftige Statur. Bekleidet war er zuletzt mit einem dunkelgrauen Sportanzug und einer dunkelblauen Steppjacke. Außerdem trug er eine Brille und eine dunkelgraue Schirmmütze.

Der 57-jährige Serhii Holliardt aus Nidderau (Main-Kinzig-Kreis) wird vermisst. © Polizeipräsidium Südosthessen

Mann im Main-Kinzig-Kreis wird vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Der Vermisste verließ am Montag (20. März) gegen 8 Uhr seine Wohnung im Bücherweg in Nidderau und ist seitdem verschwunden. Er benötigt derzeit dringend medizinische Hilfe. Wer Hinweise zum Verbleib geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Hanau oder jeder anderen Polizeidienststelle unter 06181 100-123 in Verbindung zu setzen. (cas)

