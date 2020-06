Männer prügeln auf bekannten Wirt ein - Ein markantes Merkmal könnte die Täter überführen

In Mainz-Kostheim (Wiesbaden) wurde der Wirt einer bekannten Gaststätte von zwei Männern bei einem Angriff verletzt. Einer der Täter hatte offenbar ein markantes Detail.

Wiesbaden - Zwei Männer haben in Mainz-Kostheim (Wiesbaden) Wiesbaden am Donnerstag (25.06.2020) den Wirt einer bekannten Gaststätte bei einem Angriff getreten und geschlagen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Angriff in Mainz-Kostheim (Wiesbaden) wie folgt: Am Donnerstagnachmittag fuhren zwei Männer auf ihren BMX-Fährrädern zum Biergarten am Bootshaus. Anscheinend waren die BMX-Fahrer auf Krawall aus, denn sie warfen gegen 17.45 Uhr zwei Aufsteller der Gaststätte um und ergriffen anschließend auf ihren Rädern die Flucht.

Der 53-jährige Wirt der Gaststätte in Mainz-Kostheim (Wiesbaden) nahm auf einem Fahrrad die Verfolgung auf. Auf Höhe des Schwimmbads konnte er die zwei Männer stoppen. Plötzlich gingen sie auf den Wirt los, wie die Polizei berichtet.

Die Männer traten und schlugen mehrfach auf den Wirt ein, nach dem Angriff fuhren sie auf ihren BMX-Fährrädern in Richtung Mainbrücke bei Mainz-Kostheim (Wiesbaden) davon, so die Polizei. Die Männer sollen zwischen 17 und 20 Jahre alt sein. Der erste Täter wird von der Polizei folgendermaßen beschrieben:

Sehr schlank

Circa 1,85-1,90 Meter groß

Blonde und kurze Haare

Bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt und schwarzen Shorts

Außerdem trug er schwarze Sneakers und eine Baseballmütze

Der zweite Täter wird von der Polizei Wiesbaden wie folgt dargestellt:

Circa 1,75 Meter groß

normale Statur mit etwas Bauchansatz

Dunkles Haar

Glubschaugen

Bekleidet war er mit einem senfgelben T-Shirt und einer Baseballmütze.

Mögliche Zeugen des Angriffs auf den Wirt in Mainz-Kostheim (Wiesbaden) werden gebeten, sich mit dem Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer 0611 3450 in Verbindung zu setzen.

Bereits im Vorjahr kam es schon einmal bei einer Gaststätte in Mainz-Kostheim (Wiesbaden) zu einem Vorfall. Zwei Diebe gingen dabei besonders dreist vor. (slo)