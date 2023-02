Fastnacht: Mann wirft mit Geld um sich - und meldet dann einen Diebstahl

Ein Mann aus Mainz verschenkt am Rosenmontag großzügig Geld. Das bereut er dann allerdings ziemlich schnell.

Mainz – In der Fastnachtszeit sind bekanntlich viele närrische Menschen unterwegs. Besonders gut gelaunt zeigte sich am vergangenen Rosenmontag (20. Februar) ein Mann in Mainz. Doch die gute Laune des Karnevalisten sollte nicht lange anhalten.

Wie swr.de berichtet, hatte der 34-jährige am Rosenmontag kurz nach 23 Uhr gut gelaunt die Aral-Tankstelle in der Mainzer Oberstadt betreten. Dort sei der Mainzer auf weitere, ebenfalls sehr gut gelaunte Menschen gestoßen. Passend zur Fastnachtszeit warf der Mann dann etwa 200 Euro in Menge der Tankstellenkunden.

Mainz: Mann kann nicht zahlen, nachdem er sein Geld in Tankstelle umhergeworfen hatte

„Euer Einkauf geht auf mich“, soll der Mann laut swr.de gerufen haben. Viele der Kunden folgten dem Aufruf umgehend, sammelten das Geld ein und verließen im Anschluss die Tankstelle. Die gute Laune des 34-Jährigen fand dann allerdings ein jähes Ende, denn er bemerkte, dass er nun kein Geld mehr hatte, um sich in der Tankstelle selbst etwas zu kaufen. Um sein Geld zurückzubekommen, rief der Mainzer in seiner Not die Polizei, um einen Diebstahl anzuzeigen.

Die Polizeibeamten erklärten dem Mann nach ihrem Eintreffen allerdings, dass der „Geschädigte“ sein Geld verschenkt habe und somit keine strafbare Handlung vorliege. Fraglich, ob der Partyabend des 34-Jährigen nach diesem Vorfall weiterging. (Niklas Müller)

