Schiff rammt Brückenpfeiler: Fünf Verletzte bei Boots-Unfall auf dem Main

Von: Niklas Hecht

Teilen

Ein Touristenboot beschädigt auf dem Main bei Ginsheim-Gustavsburg eine Straßenbrücke und eine Steganlage. Fünf Menschen werden verletzt. © picture alliance / dpa

Ein Touristenboot beschädigt auf dem Main bei Ginsheim-Gustavsburg eine Straßenbrücke und eine Steganlage. Fünf Menschen werden verletzt.

Ginsheim-Gustavsburg - Schiffsfahrtunfall auf dem Main: Am Montagabend (3. April) driftete ein sogenanntes Fahrgastkabinenschiff zwischen Wiesbaden und Ginsheim-Gustavsburg (Kreis Groß-Gerau) gegen 22 Uhr zu weit in Richtung Steuerbord und krachte gegen einen Pfeiler der Kostheimer Straßenbrücke, wie Polizei in einer Mitteilung berichtet.

Grund für das Abdriften sei die „nicht angepasste Geschwindigkeit“ des Bootes gewesen, durch die ein Zusammenstoß mit dem Brückenpfeiler nicht mehr zu verhindern gewesen sei. Das Fundament des Pfeilers sowie das Schiff wurden bei dem Zusammenstoß beschädigt.

Boots-Unfall auf dem Main: Kostheimer Straßenbrücke weiterhin befahrbar

Das Touristenboot korrigierte nach dem Zusammenprall seinen Kurs - allerdings ebenfalls mit ungutem Ausgang: Durch das Wendemanöver wurde das Heck des Schiffes gegen eine Steganlage unterhalb der Brücke auf der anderen Mainseite gedrückt. Auch der Steg wurde durch den Auffahrunfall beschädigt. Nach Angaben der Polizei verletzten sich durch die Zusammenstöße fünf Fahrgäste des Bootes, ein Passagier wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Straßenbrücke kann laut Polizei aber weiterhin befahren werden. (nhe)

Erst vor wenigen Wochen war ein Schiff bei Frankfurt mit dem Eisernen Steg kollidiert. Die Feuerwehr sprach von einem „ungewollten Kontakt“.