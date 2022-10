Für einen guten Zweck: Lufthansa-Mitarbeiter versteigern Sitze und Co. auf Ebay

Von: Niklas Hecht

Um Geld für Hilfsprojekte zu sammeln, versteigert die Lufthansa auf Ebay ausgewählte Sammlerstücke, darunter ausgemusterte Sitze und Modellflugzeuge.

Frankfurt - Nachdem die Lufthansa in den vergangenen Monaten vor allem wegen unzähliger Flugstreichungen und streikender Mitarbeiter in den Schlagzeilen gestanden hatte, macht sie nun mit einer positiven Geschichte auf sich aufmerksam: Für einen guten Zweck versteigert die Airline auf der Online-Auktionsplattform Ebay derzeit diverse Sammlerstücke. Darüber berichtet das Flugzeugportal aviation.direct.

Der Erlös solle demnach Hilfsprojekten für traumatisierte Kinder in Buenos Aires sowie der Aktion „Inclusion rocks for Everyone“ in Hamburg zugutekommen. Bei den angebotenen Gegenständen handelt es sich um ausgemusterte Sitze, Schilder, Sidewall-Panels, Rollups und Sticker von Deutschlands größter Fluggesellschaft. Durchgeführt wird die Versteigerung der Airline mit Sitz am Flughafen Frankfurt von den unternehmensinternen Firmen Lufthansa Young Network und Lufthansa Help Alliance, sowie der Nordstern Community.

Sitzplätze in der Lufthansa Business-Class. © picture alliance / dpa | Lufthansa

Lufthansa versteigert Sammlerstücke auf Ebay: Business-Class-Sitze und Modellflugzeuge

Noch bis zum 13. November können sich Interessierte zwischen den auf Ebay angebotenen Stücken, darunter auch Flugzeugmodelle und kleinere Gegenstände von konkurrierenden Fluggesellschaften, umschauen. Wer sich schon immer mal einen Business-Class-Sitz der Lufthansa in sein Wohnzimmer stellen wollte und gleichzeitig etwas Gutes tun möchte, der findet die Ebay-Auktion unter folgendem Link. (nhe)