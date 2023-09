Lufthansa killt „Eurowings Discover“ – Was jetzt aus dem Ferienflieger wird

Von: Max Schäfer

Kein Lila mehr: Lufthansa streicht nicht nur das „Eurowings“ aus dem Namen der Tochterfluggesellschaft Discover, sondern ändert auch das Design. © Discover Airlines/dpa

Fluggesellschaft mit neuem Anstrich: Der Lufthansa-Konzern verschafft Eurowings Discover ein neues Branding. Was sich neben dem Lack noch ändert.

Frankfurt – Die Fluggesellschaft Eurowings Discover ist Geschichte – zumindest ihr Name. Die erst vor zwei Jahren gegründete Tochter der Lufthansa Group erhält ein neues Erscheinungsbild. Die Ferienfluggesellschaft heißt künftig Discover Airlines. Das teilte das Unternehmen am Dienstag, 5. September, mit.

Neben dem neuen Namen für die Lufthansa-Tochter bekommen deren Flugzeuge auch ein neues Design. Die Farben Blau und Gelb sollen die Nähe zum Mutterkonzern unterstreichen. Gleichzeitig soll das neue Erscheinungsbild die Freizeitausrichtung der Airline verdeutlichen. Bereits am Mittwoch, 6. September, soll ein Airbus A320 mit der neuen Lackierung vom Flughafen Frankfurt nach Mallorca fliegen. Das umgestaltete Flugzeug sei am Dienstagvormittag in Frankfurt angekommen, heißt es in einer Pressemitteilung von Discover Airlines.

Lufthansa will Verwirrung bei Eurowings Discover mit neuem Namen und Design vermeiden

Mit dem Namen verschwinden auch alle weiteren Bezüge zur Schwesterfluggesellschaft Eurowings. Die Ähnlichkeit hatte bei Kunden für Verwirrung gesorgt. In den nächsten Monaten werden die übrigen Flugzeuge umlackiert, die Beschilderungen an den Flughäfen ausgetauscht und die Uniformen der Mitarbeiter sowie Kabinenausstattung angepasst, teilt die Airline mit.

Bereits vor der Umbenennung hatte die Lufthansa die Flüge von Discover organisiert. Die Gesellschaft startet bisher in Deutschland ausschließlich von den Lufthansa-Drehkreuzen Frankfurt und München.

Discover-Airlines kündigt sechs neue Flugzeuge an

Neben dem neuen Erscheinungsbild kündigt Discover-Chef Bernd Bauer weitere Neuerungen bei der Fluglinie an. Im kommenden Jahr 2024 sollen sechs neue Flugzeuge hinzukommen, darunter fünf Kurzstrecken-Flieger vom Typ Airbus A320, die in München stationiert werden. Außerdem werde Discover Airlines einen A330 für die Langstrecke erhalten, der am Frankfurter Flughafen seine Basis hat. Für 2025 kündigt Discover auch Langstreckenflüge ab München an.

Im Rahmen der Umstrukturierung blickt Bauer auf die Erfolge von Discover seit der Gründung 2021 zurück. „Wir haben die Airline in einer Rekordzeit von zwei Jahren aufgebaut, rund 2000 Mitarbeitende eingestellt, 22 Flugzeuge eingeflottet und fliegen über 60 Ziele in der ganzen Welt an.“ Nun arbeite die Airline an der Schärfung ihres Profils. (ms/dpa)

