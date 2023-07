Love Family Park erstmals in Frankfurt: Alle Infos zum Line-up, Tickets, Anfahrt

Von: Christoph Sahler

Das Elektromusikfestival Love Family Park findet 2023 erstmals im Rebstockpark in Frankfurt statt. (Symboldbild) © IMAGO/Marc John

Das Elektro-Festival Love Family Park findet am Samstag, 22. Juli, erstmals im Rebstockpark in Frankfurt statt. Karten sind noch erhältlich.

Frankfurt - Nach langem Hin und Her steht seit Anfang Mai endlich fest: Der Love Family Park darf im Rebstockpark stattfinden und kommt somit erstmals nach Frankfurt. Ob das Elektromusikfestival in der Mainmetropole auch langfristig seine neue Heimat gefunden hat, wird sich zeigen. Zuletzt fiel der Love Family Park mehrmals aufgrund der Corona-Pandemie aus. Davor fand das eintägige Elektrospektakel in Rüsselsheim, Mainz und viele Jahre in Hanau statt.

Am Samstag, 22. Juli, ist es nun so weit: Bis zu 10.000 Menschen werden beim Love Family Park 2023 im Rebstockpark erwartet. „Der perfekte Ort für unseren Tag im Park! Hier findest du eine malerische Umgebung mit sattem Grün - Das Ganze ist super leicht zu erreichen in Innenstadtnähe und bietet dir ein großartiges Panorama und eine entspannende Festivalatmosphäre“, schreibt der Veranstalter vollmundig.

Love Family Park in Frankfurt: Bis zu 10.000 Elektro-Fans am Rebstock erwartet - Line-up auf zwei Bühnen

Los geht es am Samstag ab 10 Uhr. Auf zwei Bühnen heizen die Künstler den Fans jeweils bis 22 Uhr mächtig ein. Wie so oft beim Love Family Park wird DJ Sven Väth auf Bühne 1 für den Höhepunkt des Tages sorgen.

Timetable - Bühne 1

10-12 Uhr: Chloé Caillet

12-14 Uhr: Innellea

14-16 Uhr: Vintage Culture

16-19 Uhr: Solomun

19-22 Uhr: Sven Väth

Timetable - Bühne 2

10-12 Uhr: Kenya20HZ

12-13.30 Uhr Clara Cuvé

13.30-15.30 Uhr Nina Kraviz

15.30-17.30 Uhr DJ Gigola B2B MCR-T

17.30-19 Uhr: Enrico Sangiuliano

19-20.30 Uhr: Anfisa Letyago

20.30-22 Uhr: Kobosil

Tickets für den Love Family Park im Frankfurter Rebstockpark sind nach wie vor online im Vorverkauf erhältlich. Dort kostet eine Karte 79 Euro. An der Tageskasse wird das Ticket 89 Euro kosten. VIP-Tickets gibt‘s für 159 Euro.

Love Family Park in Frankfurt: So erreichen Fans den Rebstockpark mit Bus, Bahn, Auto und Fahrrad

Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen möchte, kann den Rebstockpark mit der Straßenbahnlinie 17 erreichen. Die Linie fährt über Frankfurt Messe zum Hauptbahnhof in etwa 15 Minuten. Rund um das Festivalgelände halten außerdem die Buslinien 50 und 54.

Für Fahrradfahrer sind eigene Radparkplätze am Gelände ausgeschildert. Auch mit dem Auto ist der Rebstockpark gut zu erreichen. Die Autobahn A5 führt wenige Hundert Meter am Love-Family-Park-Gelände vorbei. Am Westkreuz Frankfurt auf die A648 abfahren und den Beschilderungen folgen. (csa)