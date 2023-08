Lohnt sich das? RMV und NVV ziehen Fazit zu 3 Monaten Deutschlandticket in Hessen

Von: Anna Kirschner

Teilen

Das 49-Euro-Ticket gibt es seit Mai 2023. Wie liefen die ersten drei Monate – wurde es in den Zügen wieder so eng wie beim 9-Euro-Ticket?

Frankfurt/Kassel – Das Deutschlandticket, auch 49-Euro-Ticket genannt, gilt für alle Fahrten mit regionalen öffentlichen Verkehrsmittel. Fahrten mit Fernzügen wie dem ICE gehören leider nicht dazu. Außerdem muss man das Ticket mit einem Abonnement gekauft werden. Trotzdem ist es recht beliebt, wie die Nachfrage dieser Redaktion bei den beiden größten hessischen Verkehrsverbünden zeigt – dem RMV (Rhein-Main-Verkehrsverbund) und dem NVV (Nordhessischer Verkehrsverbund).

Von Frankfurt bis Kassel: So viele Deutschlandtickets wurden in Hessen in drei Monaten verkauft

Der RMV verzeichnete im Juni rund 265.000 laufende Deutschlandticket-Abonnements. Doch schon vor der Einführung des 49-Euro-Tickets gab es beim RMV rund eine Million Abonnenten. Dazu gehören zum Beispiel Nutzer des Schüler- und des Semestertickets, die preislich teilweise noch günstiger als 49 Euro im Monat sind. Der genaue Absatz des Deutschlandtickets im komplexen Rhein-Main-Verkehrsverbund wird gerade noch ermittelt.

Inzwischen gibt es das Deutschlandticket seit drei Monaten. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

In Nordhessen verzeichnet der NVV bis 31. Juli rund 40.100 Deutschlandticket-Abos, davon wurden 29.000 an Neukunden verkauft. Den Rest, also 11.100 Abonnements, schlossen Fahrgäste ab, die aus einem bestehenden Fahrkartenabo zum Deutschlandticket gewechselt sind. „Wir sind zufrieden mit den bisherigen Verkaufszahlen“, schreibt der NVV.

Wie ist das aktuelle Fahrgastaufkommen mit dem Deutschlandticket in Hessen?

„Die Nachfrage bei der S-Bahn RheinMain liegt nun wieder auf Vor-Corona-Niveau“, antwortet der RMV auf die Anfrage dieser Redaktion. Das Deutschlandticket habe geholfen, den Homeoffice-bedingten Nachfragerückgang auszugleichen. „Der Anteil der Neukundinnen und Neukunden am aktuellen Fahrgastaufkommen liegt im zweistelligen Prozentbereich – eine Entwicklung, die es ohne Deutschlandticket in so kurzer Zeit sicher nicht gegeben hätte“, heißt es weiter. Gerade im Freizeitverkehr und bei überregionalen Schnellverbindungen würden mehr Leute mitfahren.

Im NVV-Gebiet liegen die Fahrgastzahlen mittlerweile auch wieder auf dem Vor-Corona-Niveau, sagt der NVV. An Wochenenden würden sogar auch deutlich mehr Menschen mitfahren als vor Corona. Allerdings sei schwierig zu beurteilen, ob das allein am Deutschlandticket liegt. „Belastbare Aussagen werden wir frühestens Mitte nächsten Jahres treffen können“, sagt die Pressestelle des Verkehrsverbundes.

Sind die Züge und Busse dank des 49-Euro-Tickets so voll wie im Sommer des 9-Euro-Tickets?

„Eine erhöhte Auslastung in Bahnen und Bussen im NVV-Gebiet ist seit Einführung des Deutschlandtickets spürbar“, heißt es beim NVV. Die Züge und Busse seien spürbar voller als vor Einführung des Deutschlandtickets, aber nicht ganz so voll wie zu Zeiten des 9-Euro-Tickets. Vereinzelt habe es an den Wochenenden Schwierigkeiten gegeben, alle Fahrgäste mitzunehmen. Konkrete Zahlen liegen der Pressestelle des NVV dazu aber nicht vor.

Der RMV beantwortet die Frage nicht, ob es im ÖPNV wieder so eng ist wie im Vorjahr beim 9-Euro-Ticket.

Ist das Deutschlandticket für die Verkehrsbetriebe in Hessen ein Zukunftsmodell?

Aus Sicht des RMV reicht der günstige Preis trotz des hohen Potenzials allein nicht aus, damit Menschen langfristig auf den ÖPNV umsteigen. Dafür müsse es ein besseres Angebot geben, für das es einer nachhaltigen Finanzierung bedarf. „Zur Einführung des Deutschlandtickets bzw. seitdem konnten wir unser Fahrplanangebot mangels Finanzierung nicht ausweiten“, so die Pressestelle.

Auch NVV-Geschäftsführer Steffen Müller sagt zur Zukunftsaussicht des Deutschlandtickets, dass der günstige Preis allein nicht dazu führen wird, dass mehr Fahrgäste dauerhaft umsteigen. „Damit die ÖPNV-Nutzung attraktiv bleibt, muss das bestehende Fahrplanangebot erhalten und weiter ausgebaut werden. Dafür braucht es eine verlässliche und auskömmliche Finanzierung durch Bund und Land“, so Müller.

Fazit nach drei Monaten: Gibt es dank Deutschlandticket weniger Fahrgäste ohne Fahrschein?

Die Frage, ob seit Einführung des Deutschlandtickets weniger Menschen ohne Fahrkarte mitfahren, können die Verkehrsverbünde nicht beantworten, da dazu keine Erkenntnisse oder Zahlen vorlägen.

Lohnt sich das Deutschlandticket in Frankfurt und Kassel?

Wer in Frankfurt unterwegs ist, bezahlt für eine Einzelfahrt 3,40 Euro. Eine Monatskarte für die Tarifzone Frankfurt kostet 97,90 Euro. Das Deutschlandticket lohnt sich also ab 15 Fahrten durch die Stadt.

In Kassel ist es ähnlich: Wer dort zum Beispiel vom Hauptbahnhof zum Herkules fährt, zahlt 3 Euro pro Einzelfahrt. Die Monatskarte Kasselplus kostet 85 Euro. Das Deutschlandticket lohnt sich hier ab 17 Fahrten. (Anna Kirschner)