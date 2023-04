Lkw-Fahrer streiken weiter - Weiterstadts Bürgermeister will neue Angebote schaffen

Von: Christoph Sahler

Der Streik der Lkw-Fahrer auf dem Autobahnparkplatz bei Weiterstadt dauert an. Nun will Bürgermeister Möller über besondere Angebote für Fernfahrer nachdenken.

Weiterstadt-Gräfenhausen - Nach dem paramilitärischen Einsatz eines polnischen Unternehmens auf dem Autobahnparkplatz bei Weiterstadt-Gräfenhausen (Kreis Darmstadt-Dieburg), ist die Eskalation zwischen den Lkw-Fahrern und der Spedition zwar zunächst gebannt - doch der Streik der Menschen, die unter anderem weiterhin ihren Lohn der vergangenen Monate fordern, geht weiter.

Der Bürgermeister von Weiterstadt, Ralf Möller (SPD), hat sich inzwischen ein Bild von der Lage vor Ort gemacht und ist von Plänen einer möglichen Auflösung der Versammlung abgerückt. „Es gab die Idee, wenn sich immer mehr Fahrer der Versammlung anschließen und es keinen Platz mehr für andere gibt, die ihre Ruhezeiten einhalten müssen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur (dpa) am Freitag (14. April). „Gerade kurz vor Ostern war klar, dass wegen des Fahrverbots an den Feiertagen ein gewisser Parkdruck entsteht.“

Lkw-Streik an Raststätte in Weiterstadt geht weiter - „Es ist genügend Platz da“

Nach einem Besuch am Donnerstag bei den vor allem aus Georgien und Usbekistan stammenden Fahrern, die mit ihrem Streik an der A5 ausstehenden Lohn von einem polnischen Speditionsunternehmen fordern, seien diese Überlegungen vom Tisch, sagte Möller der dpa.

„Es ist genügend Platz da, die Streikenden weisen Parkende ein, andere Fahrer zeigen bei der Fahrt auf die Autobahn eine solidarische Faust - das ist eine ganz tolle Stimmung“, erklärte Möller weiter. „Das finde ich gar nicht schlecht, dass die auch bessere Bedingungen an den Raststätten fordern.“ In Gräfenhausen etwa gebe es 130 Stellplätze für Lastwagen, aber nur eine Dusche. Darüber, wie prekär die Beschäftigungs- und Lebensverhältnisse der Lkw-Fahrer sind, berichtete zuletzt auch die Gewerkschafterin Anna Weirich im Interview.

Weiterstadts Bürgermeister will Raststätte in den Fokus nehmen und neue Angebote schaffen

Weiterstadts Bürgermeister Möller will aus den Gesprächen mit den Streikenden viele neue Überlegungen mitgenommen haben. „Die interessiert durchaus der Ort hinter der Raststätte. Das weckt natürlich Interesse.“ Denn: Auf der Raststätte übernachteten in den Lkw vermutlich im Jahr mehr Fernfahrer als es Urlauber in den Landkreis Darmstadt-Dieburg zieht.

Es sei eine Klientel, die Weiterstadt bislang überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt hätte. „Da rattert gerade viel bei mir, was können wir tun, um deren Lebensbedingungen am Wochenende zu verbessern? Ob alte Fundfahrräder, mit denen Ausflüge zu einem Naherholungsgebiet gleich hinter der Autobahn unternommen werden können, ob Fahrten mit dem Anrufsammeltaxi zum örtlichen Einzelhandel - wenn nur jeder Zehnte das Angebot annimmt, haben wir doch auch etwas davon“, schilderte Möller seine Überlegungen weiter.

Die Raststätte hätte niemand im Blick gehabt. „Das hat sich mit dem Streik geändert“, sagte Möller, der jetzt mit Vereinen und Organisationen der Stadt über mögliche Angebote reden will. „Wenn uns das deutschlandweit gelingt, Raststätten mit in den Fokus zu nehmen, mit niederschwelligem Angebot - dann haben wir alle gewonnen.“ (csa)