Nach Lkw-Crash: Bahnbrücke in Frankfurt wieder für ICE geöffnet – Arbeiten dauern an

Von: Christoph Sahler

Ein Lkw-Unfall hatte eine Eisenbahnbrücke in Frankfurt stark beschädigt. Nach intensiven Reparaturarbeiten ist sie nun wieder für den Fernverkehr geöffnet.

Frankfurt – Rund sechs Wochen nach einem Unfall mit einem Lastwagen an einer Eisenbahnbrücke in Frankfurt, verkehrt der Fernverkehr der Deutschen Bahn wieder regulär über die Brücke an der Mörfelder Landstraße. Die Instandsetzung des ersten von drei betroffenen Brückensegmenten sei vollendet, informierte die Deutsche Bahn am Donnerstag, 7. September.

Ein Gleis zum Hauptbahnhof Frankfurt sei dadurch wieder passierbar. Am 22. Juli war laut Polizei ein Sattelzug, der mit einem Bagger beladen war, gegen die Eisenbahnbrücke geprallt. Es gab keine Verletzten. Blechteile wurden verformt, in den Stahlkomponenten bildeten sich Risse und Löcher mit einem Durchmesser von bis zu zwölf Zentimetern.

Die beschädigte Brücke über die Mörfelder Landstraße in Frankfurt. © Deutsche Bahn

Deutsche Bahn: ICE-Strecke zum Hauptbahnhof Frankfurt wieder offen – Noch 2 Monate Bauarbeiten

„Nach den komplizierten statischen Berechnungen haben die Fachkräfte die knappe Zeit in den Nächten, in denen eine Spur der B43 gesperrt werden durfte, genutzt, um das erste der drei Bauwerksteile mit drei Zentimeter dicken Stahlplatten zu verstärken“, hieß es in der Mitteilung der DB von Donnerstag. Mehr als 120 große Betonblöcke mit einem Gesamtgewicht von 180 Tonnen wurden dazu an präzise berechneten Stellen der Brücke positioniert.

Die Reparatur der beiden anderen Brückensegmente gestaltet sich aufgrund des umfangreichen Schadensbildes deutlich komplexer. Die Deutsche Bahn geht aufgrund der erheblichen Schäden davon aus, dass die Gesamtsanierung der Brücke mindestens zwei Monate in Anspruch nehmen wird. (csa/dpa)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von Redakteur Christoph Sahler sorgfältig geprüft.