Neue Airline Liliair am Flughafen Frankfurt: Kommt sie, oder kommt sie nicht?

Von: Caspar Felix Hoffmann

Die neue österreichische Fluggesellschaft Liliair will ab Frühjahr täglich Klagenfurt und Frankfurt verbinden. Doch es gibt offenbar Probleme.

Frankfurt – Die neue österreichische Fluggesellschaft Liliair hat bereits vor Monaten angekündigt, dass sie ab dem Frühjahr tägliche Flüge von Klagenfurt zum Flughafen Frankfurt anbieten wird. Konkret nennt die Airline immer noch den 23. April als Starttermin. Allerdings ist es immer noch nicht möglich, Flüge über die Website der Fluggesellschaft zu buchen. Bislang sind nur Reservierungen per E-Mail und über ein Formular auf der Website möglich. Ruft man bei der Fluggesellschaft an, startet eine Bandansage. Telefonische Reservierungen würden ab Februar möglich sein, heißt es dann. Das Telefonat wird anschließend automatisch beendet.

Mehreren Medienberichten zufolge war Liliair zunächst in der Übersicht der An- und Abflüge am Frankfurter Flughafen aufgeführt. Inzwischen hat der Flughafen die Fluggesellschaft jedoch wieder entfernt. Mit Stand Mittwoch (29. März) ist sie dort nicht mehr zu finden. Es ist unklar, ob und wenn ja, wann sie dort wieder gelistet wird.

Ein Flugzeug bei der Landung auf dem Frankfurter Flughafen: Es ist unklar, wann sich dieses Bild mit einem Flugzeug der neuen Liliair bieten wird. © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Neue Liliair: Tägliche Verbindungen zwischen Klagenfurt und Frankfurt

Denn auch am Flughafen Frankfurt weiß man nicht so recht, ob die Liliair kommen wird – und wenn ja, wann. Ein Sprecher des Flughafens wollte sich auf Nachfrage dieser Zeitung nicht zu der neuen Airline äußern. Der Starttermin „kann weder bestätigt noch dementiert werden“, so der Sprecher. Ähnlich äußerte sich auch der Flughafen Klagenfurt. „Ein genaues Datum gibt es noch nicht“, teilte der Flughafen auf Anfrage mit.

Unterdessen schlägt Liliair in Österreich hohe Wellen. Mehrere Medien berichten über den möglicherweise verzögerten Start der neuen Fluggesellschaft. Neben täglichen Verbindungen nach Frankfurt will Liliair ab Klagenfurt auch mehrmals wöchentlich nach München und Hamburg fliegen. Auch diese Flüge kann man bisher nur anfragen. (cas)