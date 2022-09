Leichenfund: Polizei geht von Tötungsdelikt aus - Noch viele offene Fragen

Linsengericht

Ein Spaziergänger findet im Main-Kinzig-Kreis eine Leiche. Noch sind viele Fragen offen. Doch die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus.

Linsengericht - Leichenfund am Samstag (17. September) in Linsengericht (Main-Kinzig-Kreis): Am Morgen war im Bereich „In der Burgmühle“ nahe der Bahngleise der Körper eines toten Mannes gefunden wurden.

Staatsanwaltschaft Hanau und die Kriminalpolizei Gelnhausen haben die Ermittlungen wegen Verdachts eines Tötungsdelikts aufgenommen. Die Kriminalpolizei hat vor Ort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Hierzu waren auch ein Polizeihubschrauber, zwei Diensthundeführerinnen und ein Team von der technischen Einsatzeinheit im Einsatz. Die polizeilichen Maßnahmen wurden durch das Technische Hilfswerk und die Feuerwehr Gelnhausen unterstützt. Zudem war die Rechtsmedizin vor Ort.

Linsengericht (Main-Kinzig-Kreis): Spaziergänger findet Leiche nahe der Bahngleise

Eine Obduktion der in Linsengericht gefundenen Leiche sollte noch am Samstagabend stattfinden. Zu den Ergebnissen ist noch nichts bekannt

Gegen 10.30 Uhr hatte ein Spaziergänger die leblose Person der Polizei nahe des Gleisbereich gemeldet. Die Ermittlungen auch zur Identität des tot aufgefundenen Mannes dauern an. Weitere Informationen zu dem Fall werden für Montag (19. September) erwartet. (fd)

