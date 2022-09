Identität nach Leichenfund geklärt - Mann wurde getötet

Linsengericht

In Linsengericht (Main-Kinzig-Kreis) ist ein Mann tot aufgefunden worden. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus.

Update vom Montag, 19. September, 13.48 Uhr: Nach dem Leichenfund am Samstagmorgen in Linsengericht (Main-Kinzig-Kreis) ist die Identität des Toten geklärt. Wie die Staatsanwaltschaft Hanau und die Polizei am Montag (19. September) mitteilte, handelt es sich um einen 25-jährigen syrischen Staatsangehörigen, der zuletzt in Gelnhausen lebte.

Nach einer mehrstündigen Obduktion sind sich die Ermittler sicher, dass der Mann getötet wurde. Nähere Angaben machten zu den Umständen machten sie nicht. Aufgrund des Sektionsergebnisses gehe man „mit Sicherheit von einem Tötungsdelikt“ aus, hieß es lediglich. Inzwischen gibt es eine eigene Arbeitsgruppe bei der Kripo, die die Untersuchungen in dem Fall übernimmt.

Linsengericht/Hanau: Polizei sucht nach Tötungsdelikt Zeugen

Die Polizei sucht weiterhin Zeugen, die zwischen Freitagnachmittag (16. September), 17 Uhr, und Samstagmorgen (17. September), 10 Uhr, rund um die Straße „An der Burgmühle“ in Linsengericht oder an den dortigen Bahngleisen etwas Verdächtiges gesehen haben. Hinweise gehen an die Polizei in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051/8270.

+ Untersuchungen am Samstag (17. September) am Fundort einer Leiche in Linsengericht. © 5vision.media/Marc Webersinn

Leichenfund: Polizei geht von Tötungsdelikt aus - Noch viele offene Fragen

Erstmeldung vom Sonntag, 18. September, 10.11 Uhr: Linsengericht - Leichenfund am Samstag (17. September) in Linsengericht (Main-Kinzig-Kreis): Am Morgen war im Bereich „In der Burgmühle“ nahe der Bahngleise der Körper eines toten Mannes gefunden wurden.

Staatsanwaltschaft Hanau und die Kriminalpolizei Gelnhausen haben die Ermittlungen wegen Verdachts eines Tötungsdelikts aufgenommen. Die Kriminalpolizei hat vor Ort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Hierzu waren auch ein Polizeihubschrauber, zwei Diensthundeführerinnen und ein Team von der technischen Einsatzeinheit im Einsatz. Die polizeilichen Maßnahmen wurden durch das Technische Hilfswerk und die Feuerwehr Gelnhausen unterstützt. Zudem war die Rechtsmedizin vor Ort.

Linsengericht (Main-Kinzig-Kreis): Spaziergänger findet Leiche nahe der Bahngleise

Eine Obduktion der in Linsengericht gefundenen Leiche sollte noch am Samstagabend stattfinden. Zu den Ergebnissen ist noch nichts bekannt

Gegen 10.30 Uhr hatte ein Spaziergänger die leblose Person der Polizei nahe des Gleisbereich gemeldet. Die Ermittlungen auch zur Identität des tot aufgefundenen Mannes dauern an. Weitere Informationen zu dem Fall werden für Montag (19. September) erwartet. (fd)

