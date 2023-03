Laster kracht in Rohbau - Wahnsinniges Glück für jungen Fahrer

Von: Christoph Sahler

Auf einer Baustelle in Mörfelden-Walldorf kracht ein Lkw-Fahrer in einen Rohbau. Das Fahrzeug wird von einer Betonplatte begraben. Der Mann rettet sich.

Mörfelden-Walldorf - Großes Glück im Unglück hatte der Fahrer eines Kipplasters am Dienstagnachmittag (14. März). Auf einer Baustelle in einem Industriegebiet in Mörfelden-Walldorf (Kreis Groß-Gerau) krachte der Mann mit seinem Lkw in ein im Rohbau befindliches Gebäude.

Wie die Feuerwehr bestätigte, ging die Alarmierung gegen 16.30 Uhr ein. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Fahrer des Lasters sein Fahrzeug selbstständig verlassen hatte. „Wir bekamen die Meldung, dass eine Person eingeklemmt sei, doch als wir ankamen, wurde die Person bereits im Rettungswagen versorgt“, sagte Zugführer Alois Kasparik gegenüber 5vision.news. Der Mann hatte jedoch großes Glück, da durch den Aufprall mehrere Platten der Rohbaufassade auf den Traktor gefallen waren und ihn auch tödlich hätten verletzten können.

Ein LKW-Fahrer ist auf einer Baustelle in Mörfelden-Walldorf mit seinem Fahrzeug in die Fassade eines Rohbaus gekracht. © 5Vision.News

Unfall auf Baustelle in Mörfelden-Walldorf: LKW-Fahrer bleibt unverletzt

„Das Gelände wurde geräumt und abgesperrt sowie ein Fachberater des THW nachgefordert. Nach Rücksprache wurde das Gelände mit Bauzäunen gesichert und der Bauleitung die Überwachung übertragen. Weitere Maßnahmen durch die Feuerwehr waren nicht erforderlich“, erklärte die Feuerwehr in ihrem Einsatzbericht. (csa)

