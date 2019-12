Mann mit Messer überfällt Tankstelle – Polizei fahndet mit Hubschrauber

Tankstelle in Langen überfallen

überfallen Täter bedroht Angestellten mit Messer

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen

Langen - Ein Tankstellenüberfall in Langen beschäftigt die Polizei in Südosthessen. Das schreibt die Pressestelle in einer Mitteilung. Demnach betrat am Montagabend, 23.12.2019, ein maskierter Täter die Tankstelle in der Berliner Allee in Langen und passte einen 34 Jahre alten Angestellten auf dem Weg ins Lager des Betriebs ab. Dann schubste er den Mann in Richtung Ladentheke und bedrohte ihn mit einem Küchenmesser, damit er ihm die Einnahmen aushändigte.