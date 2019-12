Heftiger Unfall an Weihnachten mit acht Verletzten - Mann aus Auto geschleudert

Auf der K172 in Langen (Kreis Offenbach) passiert an Weihnachten ein Unfall mit zum Teil acht Schwerverletzten. Ein 18-Jähriger wird aus einem Auto geschleudert.

Schwerer Unfall auf der K172 in Langen

auf der Acht Personen verletzt

Koberstädter Straße drei Stunden voll gesperrt

Langen - Am ersten Weihnachtsfeiertag (25.12.2019) ereignete sich auf der K172 in Langen ein schwerer Unfall, bei dem acht Personen zum Teil schwer verletzt wurden.

Langen (Kreis Offenbach): Schwerer Unfall auf der K172

Wie kam es zu dem Unfall in Langen? Gegen 12.50 Uhr befuhr laut Polizei ein 65-jähriger Pkw-Fahrer aus Rödermark die Koberstädter Straße von der B486 in Richtung Dreieichenhain. An der Gaststätte Waldhaus zum Hotz wollte er die K172 verlassen und nach links auf den dortigen Parkplatz der Gaststätte fahren. Hierbei übersah er einen Wagen, der ihm entgegenkam.

Unfall in Langen: 18-jähriger Beifahrer aus Auto geschleudert

Der 34-jährige Fahrzeugführer aus Dreieich versuchte noch, durch ein Ausweichmanöver nach links einen Zusammenstoß zu verhindern, was jedoch misslang. Der Unfall-Verursacher wurde leicht, seine vier Mitfahrer (18, 57, 65 und 87 Jahre alt) jedoch schwer verletzt. Der 18-jährige Beifahrer wurde bei dem schweren Unfall aus dem Wagen geschleudert. Vermutlich war der junge Mann, der zuvor auf der Rückbankmitte saß, nicht angeschnallt. Die anderen drei Insassen mussten mittels schwerem Gerät von der Feuerwehr Langen aus dem Fahrzeug geborgen werden.

Im dem entgegenkommenden Pkw wurden neben dem Fahrer auch die beiden Mitfahrer, 25 und 31 Jahre alt, leicht verletzt. Die Verletzten wurden allesamt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

+ Bild von der Unfallstelle auf der K172 in Langen. © KeutzTV-News

Langen (Kreis Offenbach): K172 nach Unfall stundenlang voll gesperrt

An beiden Fahrzeugen, einem Seat Ateca und einem VW Golf, entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Außerdem wurden Zäune der angrenzenden Grundstücke beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 33.000 Euro. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde zur Klärung der Unfallursache ein Sachverständiger hinzugezogen. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt.

Die Koberstädter Straße (K172) in Langen war insgesamt drei Stunden voll gesperrt. Neben der Polizei waren die Feuerwehr Langen, sechs Rettungswagen (inklusive Notarzt) und zwei Rettungshubschrauber im Einsatz.

dr

Bei einem weiteren Unfall in Friedberg (Wetteraukreis) kommen an Weihnachten zwei Autofahrer ums Leben. Zwei weitere Personen werden verletzt.