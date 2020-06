Langener Waldsee öffnet wieder: Das gibt es zu beachten

Dank der Corona-Lockerungen in Hessen öffnet auch der Langener Waldsee wieder. Allerdings müssen sich die Badegäste an spezielle Regeln halten.

Langener Waldsee soll wieder öffnen

soll wieder öffnen Termin für Öffnung steht bereits fest

Corona*-Auflagen gelten bei Besuch des Langener Waldsee

Langen - Der Langener Waldsee gehört zu den wohl beliebtesten Badeseen in der Region Offenbach. Nachdem der See wegen der Corona-Pandemie geschlossen wurde, darf er nun unter Auflagen wieder öffnen.

Noch sind nicht alle Details zu diesen Corona-Auflagen für den Langener Waldsee veröffentlicht. Derzeit würden diese erarbeitet, wie die stellvertretende Sprecherin, Sabine Dexheimer, des zuständigen Betreibers Stadt Langen auf Anfrage mitteilte. Einige Vorgaben sind aber bereits bekannt.

Corona-Vorgaben für das Schimmen im Langener Waldsee

Einlassbeschränkungen auf eine bestimmte Personenzahl

Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung (Maskenpflicht) am Kiosk und in bestimmten anderen Bereichen

Kein Vorverkauf von Eintrittskarten

Abstandsregeln für Liegeplätze

Zelt- und Campingplatz bleiben geschlossen

Auch diese bereits bekannten Corona-Vorgaben für den Langener Waldsee sind noch nicht detailliert ausgearbeitet. So ist noch unklar, wie viele Menschen in das Freibad kommen dürfen und wie groß die Abstände zwischen den Liegeplätzen sein müssen.

Keine Eintrittskarten für den Langener Waldsee im Vorverkauf

Da Eintrittskarten für den Langener Waldsee nur an der Kasse verkauft werden, ist der Einlass ein wenig Glückssache. Wenn das Freibad voll ist, werden erst wieder Gäste eingelassen, wenn wieder Platz ist. Der Kauf von Karten für feste Uhrzeiten ist nicht geplant.

Ebenso wird es keine Saisonkarten für den Langener Waldsee geben. „Wir können noch nicht absehen, wie es weiter geht“, erklärte Dexheimer. Daher sei der Verkauf von Saisonkarten nicht vorgesehen. Es sei nicht auszuschließen, dass es im Herbst eine zweite Welle der Corona-Infektionen gibt und die Karten dann nicht mehr genutzt werden können.

Maskenpflicht gilt am Langener Waldsee nicht im Wasser

Wer jetzt schon fürchtet, wegen Corona mit Maske schwimmen gehen zu müssen, keine Sorge: Die Maskenpflicht am Langener Waldsee gilt nicht überall. Lediglich Bereiche wie die Kassen, Sanitäranlagen und der Kiosk sind von dieser Regelung betroffen. Auch auf den Liegeplätzen können die Masken abgenommen werden.

Nicht nur Langener Waldsee öffnet wieder

Wie genau es mit dem Langener Waldsee weitergeht, wird sich erst in den kommenden Tagen zeigen. Auch der genaue Termin für die Öffnung steht noch nicht fest. Klar ist nur, dass er in der Woche zwischen dem 22. Juni und dem 28. Juni wieder öffnen wird. Genauere Informationen dazu hält auch die Website des Langener Waldsees bereit. Dabei sah es noch vor wenigen Wochen so aus, als bliebe der Langener Waldsee über den ganzen Sommer gesperrt*.

Und das Beste: Neben dem Langener Waldsee öffnen nach den Corona-Schließungen und der Ausgangssperre* bald auch andere Freibäder in der Region um Offenbach, Hanau und Darmstadt.

