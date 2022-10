Auto versinkt in Fluss - Großeinsatz wegen Bergung

Von: Alexander Gottschalk

Am Rheinufer bei Lampertheim (Kreis Bergstraße) versuchen Einsatzkräfte, ein versunkenes Auto zu bergen. © 5vision.media

Ein Auto landet bei Lampertheim im Rhein und versinkt schnell. Die unversehrte Fahrerin hatte offenbar gleich mehrere Fehler gemacht.

Lampertheim - Die Feuerwehr will im südhessischen Lampertheim (Kreis Bergstraße) am Samstag (22. Oktober) ein versunkenes Auto aus dem Rhein bergen. Das Fahrzeug rollte am Freitag (21. Oktober) an der abschüssigen Nato-Rampe in den Fluss.

Die Fahrerin habe das Auto offenbar nicht gegen das Wegrollen gesichert, teilte die Polizei mit. Versuche, es noch anzuhalten, seien misslungen. Glücklicherweise befanden sich aber keine Menschen mehr in dem Pkw.

Kreis Bergstraße: Einsatzkräfte orten versunkenes Auto im Rhein bei Lampertheim

Die Fahrerin alarmierte die Leitstelle. Ihren Angaben nach seien die Autotüren geöffnet gewesen, erklärte ein Feuerwehrsprecher vor Ort. Das Fahrzeug sei deshalb vermutlich sehr schnell im Wasser abgesunken.

Gegen 22.30 Uhr gelang es den Bergungskräften, das Auto auf dem Grund des Rheins zu orten und am Ufer zu fixieren. Auch ein Sonargerät kam dabei zum Einsatz. Insgesamt waren 60 Helfer von Feuerwehr und DLRG vor Ort.

Die vollständige Bergung gelang am Freitagabend in Lampertheim nicht mehr. Mithilfe des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Oberrhein soll es nun aber einen neuen Versuch geben. (ag)

Einen Bergungseinsatz gab es zuletzt auch im Frühjahr im südhessischen Eppertshausen, wo ein 71-Jähriger mit seinem Auto in den Aje-See geriet. Der Mann blieb unverletzt.