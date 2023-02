Lagerhalle brennt komplett aus - Strohballen gelagert

Von: Caspar Felix Hoffmann

Eine Lagerhalle in Ober-Ramstadt (Kreis Darmstadt-Dieburg) steht in Flammen. Verletzt wird niemand. Die einsturzgefährdete Halle wird abgerissen.

Ober-Ramstadt – Eine Lagerhalle in Ober-Ramstadt im Kreis Darmstadt-Dieburg ist in der Nacht zum Sonntag (26. Februar) vollständig ausgebrannt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Eine Polizeistreife entdeckte die landwirtschaftlich genutzte Lagerhalle gegen 1.45 Uhr in Flammen. In ihr waren Strohballen gelagert.

Polizei sucht Zeugen Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06151) 96 90 zu melden.

In Ober-Ramstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) brennt in der Nacht zum Sonntag (26. Februar) eine Lagerhalle. © 5vision.news

Lagerhalle nach Brand in Ober-Ramstadt (Kreis Darmstadt Dieburg) abgerissen

Die Lagerhalle war einsturzgefährdet und wurde deshalb während der Löscharbeiten nach und nach abgerissen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich vermutlich auf mehrere zehntausend Euro. Die Brandursache ist unklar. Die Ermittlungen dauern an. (cas)

