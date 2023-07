E-Auto kracht mit Kuh zusammen – Bundesstraße voll gesperrt

Von: Emanuel Zylla

Da sind alle Beteiligten bei einem Unfall im Odenwald nochmal mit dem Schrecken davon gekommen. Ein Auto stieß mit einer Kuh zusammen.

Reichelsheim - Sonntagnacht (30. Juli) kam es nahe der Ortseinfahrt Reichelsheim-Gersprenz im Landkreis Odenwald (B38) zu einer unerwarteten Begegnung zwischen einer Kuh und den Insassen eines Hyundai Kona, wie ein Reporter von 5Vision.News berichtet. Um etwa 23 Uhr lief das von einer Weide entflohene Rind auf die Fahrbahn und wurde von dem Fahrer des Hyundai angefahren.

Die Kuh krachte darauf in die Motorhaube und Windschutzscheibe des E-Autos, das sich aus Reinheim kommend in Richtung Fürth bewegte. Beim Zusammenstoß wurden die beiden Insassen leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Für die Räumung der Fahrbahn musste die B38 für etwa 1,5 Stunden gesperrt werden, berichtet der 5Vision.News-Reporter. Auch die Kuh musste noch einige Zeit vor Ort in einem Behilfsgehege verbringen.

Da waren wohl die Insassen genauso überrascht, wie die Kuh, als die Beteilgten des Unfalls ungewollt bei der Ortseinfahrt von Reichelsheim-Gersprenz zusammenstießen. © JANKO RUECKERT

Ermittlungen zum Kuh-Zusammenstoß im Odenwald dauern an

Die Kuh kam bei dem Unfall genauso mit dem Schrecken davon, wie die Insassen des elektrischen Kleinwagens. Wie es mit ihr nun weitergeht, wird ein Tierarzt entscheiden. Zwar lässt ihr Humpeln eine Verletzung vermuten, doch zum Gnadenschuss für das traumatisierte Tier kam es nicht. Das war zumindest ein Gesprächsthema mit einem Jäger, der bei der Unfallstelle erschien, informiert der 5Vision.News-Reporter.

Das Rind wurde später von den Landwirten wieder mit auf den Hof genommen, informiert ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums Südhessen. Den Schaden am Fahrzeug beziffert er auf 4500 Euro. Der Fall wird die Polizei noch weiter beschäftigen, erklärte der Sprecher: „Derzeit laufen die Ermittlungen noch, wie die Kuh überhaupt ausbrechen konnte.“ (zy)

