Automat gesprengt: Heftige Explosionen in Kronberg – Anwohner müssen evakuiert werden

Von: Erik Scharf

In Kronberg reißen mehrere Explosionen die Anwohner aus dem Schlaf. Erneut wird in der Region ein Geldautomat gesprengt.

Kronberg – Schon wieder ist in der Region ein Geldautomat in die Luft gejagt worden. In der Nacht auf Donnerstag (23. März) rissen mehrere Explosionen gegen 2 Uhr die Anwohner an der Frankfurter Straße in Kronberg (Hochtaunuskreis) aus dem Schlaf. Das teilte die Polizei mit.

Am Notruf hätten Augenzeugen über dunkel gekleidete Personen in der Bankfiliale berichtet. Im Anschluss seien diese mit hoher Geschwindigkeit in Richtung der B455 geflüchtet – vermutlich in einem schwarzen Audi RS6.

In Kronberg sprengen Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag (23. März) einen Geldautomaten. (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa

Explosion in Kronberg: Gebäude bei Geldautomatensprengung schwer beschädigt

Wie die Polizei weiter berichtet, sei das Gebäude durch die Explosion derart schwer beschädigt worden, dass die Anwohner zunächst evakuiert werden mussten. Ein Statiker prüfe derzeit, ob das Gebäude einsturzgefährdet ist. Die Feuerwehr in Kronberg habe in der Nacht die Bewohner des Hauses betreut.

Die eingeleitete Großfahndung der Polizei dauere gegenwärtig noch an, schreibt die Polizei. Die Höhe des entwendeten Bargeldes sowie des entstandenen Sachschadens könne noch nicht beziffert werden.

Hinweise auf die Täter nimmt die Kriminalinspektion Hochtaunus unter der Rufnummer 06172/1200 entgegen. (esa)

Erst kürzlich ist wenige Kilometer entfernt in Bad Homburg (Hochtaunuskreis) ein Geldautomat einer Commerzbank-Filiale gesprengt worden.