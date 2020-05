Kronberg: Frau mit Messer angegriffen und schwer verletzt

In Kronberg ist eine Frau mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter könnte ihr ehemaliger Lebensgefährte sein.

Frau in Kronberg mit Messer schwer verletzt

Polizei nimmt 44-Jährigen fest

Update vom Dienstag, 05.05.2020, 09.17 Uhr: Bei dem Messer-Angriff in Kronberg-Oberhöchstadt wurde eine Frau schwer verletzt. Die 35-Jährige befindet sich jedoch laut Angaben der Polizei außer Lebensgefahr. Zu ihrem genauen Gesundheitszustand konnten keine weiteren Angaben gemacht werden.

Die Tat geschah am Montagmorgen (04.05.2020) gegen 9.30 Uhr in der Wohnung der Frau in der Oberurseler Straße. Der mutmaßliche Täter konnte später von der Polizei gefasst werden. Bei einem Atemalkoholtest wurde festgestellt, dass der 44-Jährige zum Tatzeitpunkt offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Die Ergebnisse eines Bluttests sollen nun weitere Aufschlüsse geben.

Erstmeldung vom Dienstag, 05.05.2020: Kronberg - Im Kronberger Stadtteil Oberhöchstadt ist am Montagmorgen (04.05.2020) eine Frau mit einem Messer schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter könnte ihr früherer Lebensgefährte sein.

Laut ersten Erkenntnissen der Polizei war es in Kronberg-Oberhöchstadt zu einem Streit zwischen der 35-Jährigen und ihrem 44 Jahre alten ehemaligen Lebensgefährten gekommen. Der offenbar alkoholisierte 44-Jährige soll die Frau in der Folge des Streits mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben, berichtet die Hessenschau.

Frau mit Messer in Kronberg angegriffen: Tatverdächtiger flüchtet

Anschließend flüchtete der Tatverdächtige, konnte aber später von der Polizei festgenommen werden. Der mutmaßliche Täter soll am Dienstag (05.05.2020) einem Haftrichter vorgeführt werden. Die 35 Jahre alte Verletzte befindet sich außer Lebensgefahr.

