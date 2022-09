Jugendliche (14) macht sich auf den Weg zu Freund - seitdem fehlt von ihr jeder Spur

Von: Christoph Sahler

Teilen

Die Polizei Südosthessen sucht die 14-jährige Johanna F. aus Langen (Landkreis Offenbach) und bittet um Hinweise.

Langen - Die 14-jährige Johanna F. aus Langen (Landkreis Offenbach) wird vermisst. Die Polizei Südosthessen bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Johanna wird von der Polizei als etwa 1.60 Meter groß und schlank beschrieben. Sie hat dunkelbraunes, langes Haar und war mit einem blauen bauchfreien Top, einer grauen Jogginghose und weißen Sneakern bekleidet als sie zuletzt von Angehörigen gesehen wurde. Die Jugendliche habe am Montag (5. September) gegen 13 Uhr ihr Zuhause in der Riedstraße in Langen verlassen und wollte zu einem Freund. „Sie ist jedoch weder dort erschienen, noch wieder nach Hause zurückgekehrt“, erklärte die Polizei.

Johanna F. aus Langen im Kreis Offenbach wird vermisst. © Polizei

Vermisste 14-Jährige aus Langen: Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Johanna Fenchel geben kann, wird gebeten, sich unter 069 / 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (csa)

In Langen verschwand im August eine Frau.