Frau verschwindet spurlos - Ist sie in hilflosem Zustand?

Von: Florian Dörr

Eine 25-Jährige aus dem Kreis Offenbach gilt seit Tagen als vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche.

Rodgau - Die Polizei sucht nach einer 25-Jährigen. Von Jessica Heckmann aus Rodgau (Kreis Offenbach) fehlt seit Samstag (13. Mai) jede Spur. Seither gilt sie als vermisst. Nun wenden sich die Beamten mit dem Fall an die Öffentlichkeit und hoffen auf Unterstützung aus der Bevölkerung. Helfen könnte ein Foto der Frau.

Denn: Die Vermisste ist vermutlich orientierungslos und könnte sich in einem hilflosen Zustand befinden, wie es bei der Polizei in Offenbach heißt. Zuletzt wurde sie am Samstag gegen 17.40 Uhr im Bereich des Bahnhofs in Rodgau-Dudenhofen gesehen.

Die 25-Jährige aus Rodgau (Kreis Offenbach) gilt als vermisst. © Polizei Offenbach

Vermisst: 25-Jährige aus Rodgau (Kreis Offenbach) ist verschwunden

Die 25-Jährige aus dem Kreis Offenbach wird von der Polizei wie folgt beschrieben:

1,70 Meter groß

schulterlange braune Haare

auffälliges Muttermal unter der Lippe

Als die Vermisste verschwand, trug sie einen braunen Rucksack bei sich. Über ihre Bekleidung, in der sie zuletzt unterwegs war, ist aktuell nichts bekannt.

Vermisstenfall aus Offenbach: Polizei wird nur in bestimmten Fällen aktiv

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort der 25-Jährigen aus Rodgau geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 069 8098-1234 bei der Polizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Wann gilt ein Mensch in Deutschland als vermisst? Erwachsene ab 18 Jahren können ihren Aufenthaltsort frei und selbst bestimmen. Sofern sie verschwinden, ist das nicht zwangsläufig ein Vermisstenfall, bei dem die Behörden aktiv werden. Allerdings: Wenn es Anhaltspunkte gibt, dass der- oder diejenige nicht freiwillig verschwunden ist, dann sucht die Polizei nach der Person. So auch im Fall der Vermissten aus dem Kreis Offenbach. Dann werden die Behörden auch nicht erst zwangsläufig 24 Stunden nach der Vermisstenmeldung aktiv. (fd)

