Mann beißt Polizei-Hund bei eskaliertem Einsatz – Zwei Beamte verletzt

Von: Lucas Maier

Teilen

Verdrehte Welt im Kreis Groß-Gerau: Bei einer Festnahme wird ausgerechnet ein Polizeihund gebissen. Drei Personen werden im Anschluss festgenommen.

Ginsheim-Gustavsburg – Groß, stark und mit der Lizenz zum Beißen: Polizeihunde sollen die Beamtinnen und Beamten in brenzligen Situationen unterstützen. In Ginsheim-Gustavsburg im Kreis Groß-Gerau wirken die Rollen bei einer Festnahme vertauscht, hier hat ein Betrunkener einen Polizeihund gebissen.

Wegen eines mutmaßlichen Streits zwischen drei Personen ist die Polizei am frühen Freitagmorgen (14. Oktober) gegen 0.45 Uhr in die Kleiststraße in Ginsheim-Gustavsburg gerufen worden, wie die Beamten mitteilten. Zu dem nächtlichen Einsatz rückten mehrere Streifenwagen an.

Gewalt bei Festnahme: Mann beißt Polizeihund im Kreis Groß-Gerau

Als die Beamtinnen und Beamten versuchten, die Personen zu kontrollieren, reagierten diese zunehmend aggressiv. Einer der beiden 29 Jahre alten Männer „konnte nur unter Anwendung massiver körperlicher Gewalt überwältigt und festgenommen werden“, wie die Polizei angibt.

Kreis Groß-Gerau: Mann beißt Polizeihund bei Festnahme. (Archivbild) © Friso Gentsch/dpa

Bei seiner Festnahme, wurde auch ein Polizeihund eingesetzt, diesen biss der Mann. Der Hund wurde hierdurch jedoch nicht verletzt, wie die Polizei schreibt. Der Mann verletzte zudem einen Beamten an der Hand.

Frau schlägt zu: Polizist während Festnahme in Ginsheim-Gustavsburg getroffen

Während des Festnahme des Mannes schlug eine 35 Jahre alte Begleiterin des 29-Jährigen einem Polizisten ins Gesicht. Dieser wurde den Angaben zufolge dadurch verletzt. Die beiden verletzten Beamten konnten ihren Dienst jedoch weiter ausüben.

Zusammen mit dem Dritten im Bunde, einem ebenfalls 29 Jahre alten Mann, wurden die Personen auf das Revier gebracht. Aufgrund ihrer starken Alkoholisierung mussten das Trio die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen. Es wurden Anzeigen wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und wegen tätlichen Angriffs gestellt. (Lucas Maier)

Im Kreis Groß-Gerau eskalierte zuletzt eine Kontrolle, auch hier wurden Polizisten attackiert.