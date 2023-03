Cold Case im Odenwald von 1986: Mord an Schülerin im Freibad wird wieder aufgerollt

Fall bei „Aktenzeichen XY... Ungelöst“

Während des Endspiels der Fußball-WM 1986 ermordet ein Unbekannter die 15-jährige Schülerin Jutta Hoffmann. Die Ermittlungen der Behörden dauern noch immer an.

Lindenfels – Vor fast 37 Jahren wurde die damals 15-jährige Schülerin Jutta Hoffmann nach einem Besuch in einem Freibad in Lindenfels, einer Stadt im Odenwald im südhessischen Kreis Bergstraße, ermordet. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Hessische Landeskriminalamt suchen noch immer nach Zeugen. Die beiden Behörden veröffentlichten am Donnerstag (23. März) eine gemeinsame Mitteilung. Der Fall war zuvor am Mittwoch (22. März) in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ... Ungelöst“ ausgestrahlt worden.

Mord im Odenwald während Finale der Fußballweltmeisterschaft 1986 - Deutschland gegen Argentinien

An einem Sonntag, dem 29. Juni 1986, habe die junge Frau ihren Nachmittag mit Freunden im Freibad in Lindenfels verbracht. Sie habe sich wie immer benommen und sei keinem ihrer Freunde anders vorgekommen. Gegen 17.30 Uhr habe sich Jutta Hoffmann verabschiedet, das Schwimmbad verlassen und sich gegen 17.45 Uhr allein auf den Heimweg gemacht. Danach, so die Behörden, verschwand sie spurlos, bis gut eineinhalb Jahre später, am 10. Februar 1988, ihre skelettierte Leiche in einem Waldstück in Lindenfels gefunden wurde. Das Verbrechen ist bis heute nicht aufgeklärt worden.

Nach Angaben der Behörden war der 29. Juni 1986 der Tag, an dem in Mexiko das Endspiel der Fußballweltmeisterschaft zwischen Deutschland und Argentinien stattfand. Dieses sei um 20 Uhr deutscher Zeit im Fernsehen übertragen worden. An diesem Tag habe gegen Nachmittag ein Jugendlager der Freiwilligen Feuerwehren aus dem Odenwald geendet, das sich in der Nähe des Freibades in Lindenfels befunden habe. Am Vorabend der Tat hätte zudem in Eulsbach – einem Nachbarort von Lindenfels – ein großes Feuerwehrfest stattgefunden, an dem auch Jutta teilgenommen habe.

Staatsanwaltschaft Darmstadt sucht nach Zeugen Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hat eine Belohnung von 5000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Identifizierung und Ergreifung des oder der Täter führen. Ein Hinweistelefon ist derzeit unter 0611 83 83 83 83 geschaltet. Darüber hinaus werden rund um die Uhr Hinweise unter der Telefonnummer 0611 83 83 00 entgegengenommen.

Mord im Odenwald: Behörden veröffentlichen Beschreibung von Opfer und Täter

Nach Angaben der Behörden war die damals 15-jährige Jutta Hoffmann etwa 1,75 Meter groß, schlank und hatte kurze, mittelblonde Haare. Zur Tatzeit habe sie ein mittelblaues Baumwollkleid mit kurzen Ärmeln und gelben Ärmelbündchen angehabt. Über dem Kleid habe sie einen gelben Kunstledergürtel getragen. Sie soll geflochtene weiße Halbschuhe und eine graublaue Adidas-Sporttasche bei sich gehabt haben – Schuhe und Tasche seien jedoch nie gefunden worden.

Der mutmaßliche Täter soll gewalttätig sein, Rechtshänder, zur Tatzeit Mitte 20, heute also etwa 60 Jahre alt, hellhäutig, damals blonde Haare, blaue Augen, ortskundig in Südhessen. (cas)

