Guns N‘ Roses am 3. Juli in Frankfurt: Alles Wichtige zum Konzert

Von: Niklas Hecht

Guns N‘ Roses treten am 3. Juli im Deutsche Bank Park in Frankfurt auf. Wir haben die wichtigsten Tipps und Hinweise gesammelt.

Frankfurt - Guns N‘ Roses sind wieder auf Tour. Und das nicht zu knapp: Die legendäre Hardrock-Band um Sänger Axl Rose und Gitarrist Slash starteten ihre Welttournee 2023 am 5. Juni in Tel Aviv, Israel. Derzeit sind die Altrocker in Europa unterwegs, bevor es im August weiter nach Nordamerika geht. Im Zuge ihres Europa-Besuchs spielt die Band am 3. Juli ein Konzert im Deutsche Bank Park in Frankfurt. Was rund um den Auftritt von Guns N‘ Roses in der Mainmetropole zu beachten ist, haben wir im Folgenden zusammengestellt.

Guns N‘ Roses in Frankfurt: Wann geht es los?

Das Konzert beginnt um 19 Uhr, Einlass ist um 18 Uhr.

Gibt es noch Karten?

Ja. Es gibt sowohl noch Steh- und Sitzplatzkarten, als auch VIP-Tickets. Wer Guns N‘ Roses live in Frankfurt sehen möchte, sollte sich aber beeilen, viele Karten gibt es nicht mehr. Die Preise für die günstigsten Tickets starten bei 83 Euro.

Wo können Besucher parken?

Der Deutsche Bank Park ist mit Bus, Straßenbahn und S-Bahn erreichbar. Auch mit dem Fahrrad kann das Gelände angefahren werden. Wer mit dem Auto anreist, dem bieten sich die ausgeschilderten Parkplätze Waldparkplatz, Isenburger Schneise, Gleisdreieck, sowie an der Ostkurve an. Am Konzerttag wird der Waldparkplatz ab 14:30 Uhr sowie die Parkplätze Gleisdreieck und Isenburger Schneise ab 16:00 Uhr geöffnet sein. Die Parkgebühr beträgt zehn Euro pro Pkw, teilt der Deutsche Bank Park mit. Außerdem gibt es zwei Tiefgarageneinfahrten unter der Jürgen-Grabowski-Tribüne. Der Veranstalter empfiehlt aber, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen, da die Parkplätze rund um den Deutsche Bank Park stark begrenzt sind. Alle weiteren Informationen zur Anfahrt zum Deutsche Bank Park finden Sie hier.

Gilt die Eintrittskarte auch als Fahrkarte für den ÖPNV?

Ja, die Eintrittskarte gilt fünf Stunden vor dem Konzert bis Betriebsschluss als Fahrkarte für den öffentlichen Nahverkehr im Gebiet des Rhein-Main-Verkehrsbundes (RMV), so der Verkehrsverbund auf seiner Internetseite. Für print@home-Tickets gilt: Sie werden grundsätzlich auf den Inhaber personalisiert und berechtigen nur den Inhaber zur Fahrt.

Der Sänger Axl Rose (l, William Bailey) und Gitarrist Slash (Saul Hudson) treten mit ihrer Band Guns N‘ Roses am 03.07.2023 im Deutsche Bank Park in Frankfurt auf. © Kc Alfred/ZUMA Wire/dpa

Wird der ÖPNV zu den Konzerten erweitert?

Für eine bequeme An- und Abfahrt per ÖPNV am Konzerttag werden zusätzliche Zug- und Straßenbahn-Verbindungen zum Deutsche Bank Park eingesetzt, teilt der Deutsche Bank Park mit:

Vor und nach dem Konzert fahren zusätzliche S-Bahnen zwischen Frankfurt Hbf und Bf Stadion.

Auf der Linie RB41 verkehrt ein zusätzlicher Zug vom Stadion nach Marburg.

Auf der Linie RE50 verkehrt ein zusätzlicher Zug von Bad Sooden-Salmünster weiter nach Fulda.

Zusätzlich halten Züge der Linien RE70 und RB58 vor und nach dem Spiel am Bf Frankfurt Stadion.

vor und nach dem Spiel am Bf Frankfurt Stadion. Weitere Verbindungen bestehen mit den planmäßigen Zügen der Linien RE2 und RE3 bis/ab Bf Frankfurt-Niederrad. Ab Frankfurt-Niederrad sind es ca. 25 Minuten Fußweg bis zum Deutsche Bank Park.

Welche Gegenstände dürfen nicht mit aufs Gelände genommen werden?

Verboten sind Rucksäcke, Koffer und Taschen, die größer als DIN A4 sind. Gürteltaschen sind aber erlaubt. Der Deutsche Bank Park empfiehlt Besucherinnen und Besucher grundsätzlich, sich auf die Mitnahme der wichtigsten Habseligkeiten zu beschränken und nach Möglichkeit auf die Mitnahme von Taschen u.ä. zu verzichten. An Konzerttagen ist die Mitnahme eines 0,5l TetraPak-Getränks gestattet, heißt es weiter. Definitiv nicht mitgenommen werden dürfen Waffen, Messer, Sprays, Feuerwerkskörper, Laserpointer und Gashörner. Ebenso sind Speisen, große Schirme, Fahnenstangen, Kisten und Hocker verboten. Weitere Informationen finden sich in der Stadionordnung.

Ist das Fotografieren erlaubt?

Fotos machen ist grundsätzlich gestattet, aber es dürfen keine großen Kameras mit Objektiv mitgenommen werden. Generell ist Profi-Equipment verboten. Mit dem Handy darf man fotografieren. Videos und Sprachaufnahmen sind vom Veranstalter verboten.

Gibt es Essen und Trinken bei den Konzerten?

Es wird auf dem Gelände Essen und Trinken zu kaufen geben.

Wie soll das Wetter werden?

Laut Vorhersage gibt es beste Open-Air-Bedingungen: Sonne, kein Regen, sommerliche Temperaturen.

(Niklas Hecht und Tim Bergfeld)