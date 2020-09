Klimastreik in Hessen: Fridays for Future demonstriert in mehreren Städten

Fridays for Future meldet sich aus der Corona-Pause zurück: In zahlreichen Städten in Hessen wird an diesem Freitag für Klima und soziale Gerechtigkeit demonstriert.

Fridays for Future plant weltweite Proteste trotz Corona-Pandemie .

plant weltweite Proteste trotz . Demonstrationen sind auch in mehreren Städten in Hessen geplant.

geplant. Alleine in Frankfurt sollen drei Klima-Kundgebungen stattfinden.

Frankfurt – An diesem Freitag (25.09.2020) setzen die Aktivistinnen und Aktivisten der Fridays for Future Bewegung ihre Klima-Proteste fort. Nachdem Greta Thunberg und ihre Verbündeten wegen der Corona-Pandemie monatelang pausierten, kündigten sie für heute ihre Rückkehr auf die Straßen an. Auch in Frankfurt soll es Kundgebungen geben.

Proteste in Hessen geplant: Fridays for Future meldet sich aus Corona-Pause zurück

Trotz steigender Corona-Fallzahlen ruft die Klimabewegung Fridays for Future zu einem internationalen Protesttag auf. Dabei versichern die Veranstalter und Veranstalterinnen, sich an die Corona-Maßnahmen zu halten, um eine Verbreitung des Virus zu verhindern. Unter dem Motto „Kein Grad weiter“ findet der sechste globale Klimastreik von Fridays for Future statt.

Auch in zahlreichen Städten in Hessen sind Proteste für Klima und Gerechtigkeit geplant. In Mittelhessen wird unter anderem gegen die geplante Rodung des Dannenröder Forstes für den Weiterbau der A49 demonstriert. Auch in Marburg und Wetzlar wollen die Aktivistinnen und Aktivisten bei ihrem Klimastreik ein Zeichen gegen die geplante Rodung setzen.

Gleich beginnen die ersten von HEUTE ÜBER 450 STREIKS in ganz Deutschland. Denkt an eure Masken, warme Kleidung und evtl. an Fahrrad & Regenschirm. Tweetet unter den Hashtags #KeinGradWeiter (für Deutschland) und #FightClimateInjustice (weltweit). Wir sehen uns auf der Straße! pic.twitter.com/UpuTO1iKVP — Fridays For Future Germany (@FridayForFuture) September 25, 2020

Trotz Corona-Pandemie: Fridays for Future kündigt drei Kundgebungen in Frankfurt an

Laut Ordnungsamt sind gleich drei Kundgebungen in Frankfurt geplant. Alle drei sind zeitgleich für 12 Uhr angesetzt. Die Protestzüge von Fridays for Future starten an der Alten Oper, der Hauptwache und am Römer. Die Veranstalter und Veranstalterinnen der Klima-Bewegung haben für die Demonstrationen in Frankfurt jeweils 500 Personen angemeldet. Geplant ist, dass sich die Demonstrationszüge zum Main bewegen. Dort wollen die Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future Plakate von den Brücken herablassen.

Wie die Fridays-for-Future-Bewegung in Frankfurt (FFF) via Twitter mitteilte, haben die Aufbauarbeiten an der Hauptwache bereits begonnen. Unter dem Motto „Eure Normalität ist unsere Krise“ demonstriert FFF gegen Sexismus, Rassismus sowie Ausbeutung, Klimakrise und soziale Ungerechtigkeit.

10:39 Uhr an der #Hauptwache beginnt der Aufbau. Wir freuen uns auf euch!💚🔥 pic.twitter.com/2vgCgJcySq — Fridays for Future Frankfurt ✊🔥💚 (@FFF_Frankfurt) September 25, 2020

Fridays for Future erwartet trotz Corona tausende Teilnehmer in Hessen

Alleine in Kassel rechnen die Veranstalter und Veranstalterinnen von Fridays for Future mit 3.000 bis 5.000 Teilnehmern, die mit Fahrrädern über die acht Kilometer lange Strecke durch die Straße ziehen. Start ist um 12 Uhr am Rainer-Dierichs-Platz vor dem Hauptbahnhof. Eine zweite Demo startet um 13 Uhr am Auestadion. „Damit wir in Corona-Zeiten genügend Abstand halten, haben wir uns für eine Fahrraddemo entschieden“, sagt Lola Blume vom FFF-Orga-Team.

Fridays for Future plant weitere Klima-Proteste in Darmstadt und Hanau. Auch hier wird auf dem Fahrrad demonstriert, um die Corona-Maßnahmen bestmöglich einzuhalten. (Von Jennifer Richter)