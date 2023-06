Frau tot in Einfamilienhaus gefunden - Kripo geht von Gewaltverbrechen aus

Von: Tadhg Nagel

In Wiesbaden wird eine 81-Jährige Frau am Samstagnachmittag, 24. Juni, leblos in einem Wohnhaus aufgefunden. Die Polizei geht von einem gewaltsamen Tod aus.

Wiesbaden - Am Samstagnachmittag, 24. Juni, ist in Klarenthal (Wiesbaden) eine 81-jährige Frau tot in einem Einfamilienhaus aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilt, war die Seniorin gegen Uhr von einer Familienangehörigen und einer Nachbarin entdeckt worden. Zu diesem Zeitpunkt sei die 81-Jährige bereits leblos gewesen. Die Rettungskräfte hätten bei ihrem Eintreffen nur den Tod der Frau feststellen können. Daraufhin sei die Polizei alarmiert worden.

Am Samstagnachmittag, 24. Juni, ist in Klarenthal (Wiesbaden) eine 81-jährige Frau tot in einem Einfamilienhaus aufgefunden worden. © 5Vision.News

Die Kriminalpolizei ermittelt: Spezialisten der Spurensicherung in Wiesbaden im Einsatz

Die Kriminalpolizei habe die zusammen mit Spezialisten der Spurensicherung des Polizeipräsidiums Westhessen die Ermittlungen aufgenommen. Es hieß, man gehe von einem gewaltsamen Tod aus. Die genaueren Umstände des Tötungsdelikts seien noch unklar. Die Polizei sei mit den Ermittlungen beschäftigt, weitere Informationen könne man jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht erteilen.

Personen, die am Samstag, 24. Juni, zwischen 12 Uhr und 16 Uhr im Bereich der Heinz-Ranly-Straße und der Otto-Wels-Straße in Wiesbaden-Klarenthal verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 mit der Kriminalpolizei Wiesbaden in Verbindung zu setzen. (Tadhg Nagel)