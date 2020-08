Von LKW-Fahrer übersehen: Radfahrerin stirbt bei Unfall

Ein Lkw-Fahrer hat beim Abbiegen eine Radfahrerin übersehen. Die Frau starb noch an der Unfallstelle.

Kelsterbach – Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall in Kelsterbach ums Leben gekommen. Ein Lkw-Fahrer übersah sie beim Abbiegen.

Wie Einsatzkräfte vor Ort mitteilen, ereignete sich der tödliche Unfall gegen 17 Uhr in der Straße „Langer Kornweg“. Nach ersten Erkentnissen wollte der Lkw-Fahrer nach rechts abbiegen. Dabei übersah er die Radfahrerin. Die Frau wurde so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb.

Der Fahrer des Lkw erlitt einen Schock. Er musste von Notfallseelsorgern betreut werden. Die Feuerwehr sperrte den Ort des Unfalls in Kelsterbach weiträumig ab. Um Gaffer abzuwehren, wurden Sichtschutzwände aufgestellt. Die Straße war nach dem Unfall für längere Zeit gesperrt. Bilder von der Unfallstelle zeigen, dass der Lkw das Fahrrad der Toten noch einige Meter mitschleifte, bevor er zum Stehen kam. Der genaue Hergang des Unfalls muss noch ermittelt werden.