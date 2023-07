Finger in der U-Bahn-Sitzbank eingeklemmt: Feuerwehr befreit Jungen (11) in Frankfurt

Von: Caspar Felix Hoffmann

Ein elfjähriger Junge steckt mit einem Finger in den Löchern einer Sitzbank an einer Frankfurter U-Bahn-Station fest – die Feuerwehr befreit ihn.

Frankfurt – Ein elfjähriger Junge hat sich am Mittwoch (5. Juli) in Frankfurt an der U-Bahn-Haltestelle Fischstein (Stadtteil Hausen) den Finger in einem kleinen Loch einer Metallsitzbank eingeklemmt. Die Frankfurter Feuerwehr veröffentlichte ein Foto des Einsatzes in den sozialen Medien.

Ein elfjähriger Junge steckte in Frankfurt mit einem Finger in den Löchern einer Sitzbank fest – die Feuerwehr musste ihn befreien. © Feuerwehr Frankfurt

Unfall an Frankfurter U-Bahn-Haltestelle: Feuerwehr befreit Jungen (11)

Auf dem Bild ist zu sehen, wie der Junge eine Infusion erhält. „Mit technischem Gerät wurde ein Teil der Bank vorsichtig entfernt“, so die Feuerwehr. Mit einer elektrischen Fräse, wie auf dem Bild zu sehen, entfernte die Feuerwehr Medienberichten zufolge ein zehn Zentimeter großes Metallstück von der Bank. Nach Angaben der Feuerwehr wurde der Junge anschließend in ein Krankenhaus gebracht. (cas)

