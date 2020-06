Der Sommerhit 2020? Hunderttausende feiern „Buenos Momentos“ von Juan Daniél aus Offenbach

Mit „Buenos Momentos“ liefert der Offenbacher Juan Daniel einen Song mit Ohrwurmpotenzial ab.

Juan Daniél aus Offenbach startet mit dem Song „ Buenos Momentos “ in den Sommer

aus Offenbach startet mit dem Song „ “ in den Sommer Das Lied wurde bereits hunderttausende Male auf Spotify und Youtube abgerufen

„Buenos Momentos“ könnte der Sommerhit 2020 werden

Offenbach – Wer regelmäßig Radio hört, kommt an ihm derzeit kaum vorbei. Die Rede ist von Juan Daniél aus Offenbach und seinem Song „Buenos Momentos“. Das Gute-Laune-Lied wurde in nur wenigen Tagen bereits 730.000 Mal beim Streamingportal Spotify abgerufen und 480.000 Mal auf Youtube angehört. Und der Erfolg ist kein Zufall: „Buenos Momentos“ hat absolut Ohrwurm-Potenzial. Der neue Hit von Juan Daniél erinnert gar an Luis Fonsis Welthit „Despacito“.

Offenbach: Juan Daniél mit „Buenos Momentos“ - Der Kandidat für den Sommerhit

Mit dem Latinopop-Song vermittelt Juan Daniél echte Sommergefühle und macht Lust auf Urlaub. Der Offenbacher setzt bei „Buenos Momentos“ auf einen Mix aus modernen Beats und seichten Gitarrenklängen und erinnert damit nach eigenen Angaben an seine Kindheit in Südspanien. „Als ich klein war, war mein Lieblingsplatz die Palmar“, singt der Offenbacher in „Buenos Momentos“. „Niemals werde ich das vergessen“.

Doch dass er Karriere als Sänger machen würde, schien in seiner Jugend alles andere als wahrscheinlich. Der „Bild“-Zeitung verriet der Offenbacher nun, dass bei ihm im Alter von 13 Jahren zwei Knoten auf den Stimmbändern diagnostiziert wurden, woraufhin die Ärzte ihm dringend vom Singen abrieten. Doch Juan Daniél ließ sich nicht von seiner Leidenschaft abbringen – und besiegte die Krankheit. Heute spreche er mit seiner Mutter häufig darüber: „Ich hätte nie Sänger werden können. Eigentlich. Wir liegen uns dann lachend in den Arme.“

„Buenos Momentos“ von Juan Daniel: Offenbacher macht Lust auf den Sommer

Und mehr noch: Derzeit scheint es so, als könnte der große Durchbruch für Juan Daniél kurz bevorstehen. Der Song „Buenos Momentos“ gilt als einer der Kandidaten auf den Sommerhit 2020. „Ich liebe das Lied so sehr! “, schreibt eine Userin auf Youtube. Ein anderer sagt, er sehe den Song jetzt überall. Ein dritter attestiert dem Offenbacher „unfassbares Talent“. Mit solch begeisterten Fans dürfte Juan Daniél nicht so schnell wieder aus den Radio-Playlists verschwinden.

marv

Das Model Gina-Lisa Lohfink eröffnet ihre eigene Bar „Miracle by Gina-Lisa“ in Münster. Dort kann man selbst Cocktails mixen, aber „alles auf eigene Gefahr“.

Rubriklistenbild: © obs/RTLZWEI/(C) EL CARTEL MUSIC