Polizei findet schwerverletzten Mann - Ermittlungen wegen versuchtem Tötungsdelikt

Von: Clemens Dörrenberg

In Jossgrund kommt ein 82-Jähriger nach einer körperlichen Auseinandersetzung schwer verletzt ins Krankenhaus. Ein 47-jähriger Tatverdächtiger wird festgenommen.

Jossgrund - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (10. Februar) meldet ein Anwohner der Polizei um kurz nach Mitternacht eine verbale Auseinandersetzung in einem Einfamilienhaus in Jossgrund (Main-Kinzig-Kreis). Die eingesetzte Streife findet in der Handtalstraße einen 82-jährigen Mann schwerverletzt und bewusstlos vor.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen war es in dem Einfamilienhaus zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Der Verletzte, beim dem es sich um einen Bewohner des Einfamilienhauses handelt, wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert. Darüber hinaus konnte ein 47-jähriger Tatverdächtiger, ein weiterer Bewohner des Einfamilienhauses, an der Anschrift angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Dieser Mann soll einem Haftrichter vorgeführt werden.

Ermittlungen zur Tat in Jossgrund laufen weiter

Die Staatsanwaltschaft Hanau und die Kriminalpolizei Gelnhausen haben die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes aufgenommen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen sowie zum Tatablauf dauern derzeit an. (Clemens Dörrenberg)

