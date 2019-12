Junge Frau an Weihnachten getötet - Staatsanwaltschaft nennt mögliche Hintergründe

In Idstein wird eine junge Frau an Weihnachten getötet. Ihr Ehemann sitzt jetzt in Untersuchungshaft - er gilt als dringend tatverdächtig.

Update vom 27.12.2019, 10.49 Uhr: Es waren mutmaßlich niedrige Beweggründe, die einen 31-Jährigen laut Staatsanwaltschaft Wiesbaden dazu brachten, seine Ehefrau am Ersten Weihnachtstag zu töten. Unter solchen Motiven versteht man Eifersucht, Hass oder auch den sogenannten Ehrenmord. Mord ist auch das, was die Staatsanwaltschaft dem Mann vorwirft. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Offenbar lebten die Eheleute seit einiger Zeit in Trennung, das vermutet zumindest die Staatsanwaltschaft Wiesbaden. Ob dies tatsächlich der Fall war, sei aber Gegenstand der Ermittlungen, heißt es weiter.

Update, 26.12.2019, 14.25 Uhr: Entsetzliche Beziehungstat an Weihnachten in Hessen: Ein 31-Jähriger soll seine Ehefrau in Idstein im Rheingau-Taunus-Kreis getötet haben. Der Tatverdächtige wurde am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt, sagte ein Sprecher der Polizei in Wiesbaden. Das Gericht habe Untersuchungshaft wegen Mordverdachts verhängt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat in dem Ort mit etwa 25.000 Einwohnern liefen zunächst weiter.

Erstmeldung von Donnerstag, 26.12.2019: Idstein - Eine 26-jährige Frau ist am Mittwoch, dem 1. Weihnachtsfeiertag, in Idstein (Rheingau-Taunus-Kreis) tödlich verletzt worden, mutmaßlich mit einem Messer. Der dringend verdächtige Ehemann wurde festgenommen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten.

Idstein: 26-jährige Frau vermutlich von Ehemann getötet

Der 31-jährige Mann soll bereits am Donnerstag, dem 2. Weihnachtsfeiertag, einem Haftrichter vorgeführt werden. Eine Nachbarin hatte am Mittwochnachmittag die Polizei gerufen, weil sie eine Auseinandersetzung zwischen dem Paar mitbekommen hatte. Es sei „Rabatz in der Wohnung“ gewesen, woraufhin die Frau häusliche Gewalt vermutet habe.

Idstein im Taunus: Frau leblos im Innenhof entdeckt

Als die Beamten am Wohnort in der Grunerstraße in Idstein im südlichen Hessen, eintrafen, fanden sie zunächst niemanden vor. Nach kurzer Suche entdeckten sie die Frau einige Meter entfernt leblos im Innenhof eines Wohnhauses liegend. Sie lag zwischen abgestellten Autos und einer dahinterliegenden Garage.

Nach jüngsten Informationen wurde am Auffindungsort des Opfers kaum Blut gefunden. Eine halbe Stunde nach dem Notruf trafen die Ermittler den Mann in der Wohnung an, der dort zunächst nicht angetroffen werden konnte.

Idstein: Keine konkreten Angaben der Polizei

Von der hessischen Polizei waren etwa 35 Einsatzkräfte vor Ort. Zu den Hintergründen der Tat machten Polizei und Staatsanwaltschaft unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen zunächst keine Angaben. Aktuell sind Todesursache als auch der Ort der Tötung völlig unklar und geben einige Rätsel auf. Es stellt sich unter anderem die Frage, wie die Frau an den Fundort gelangt sei. Dort soll sie längere Zeit gelegen haben.

