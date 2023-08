ICE-Panne kurz vor Frankfurt sorgt für Verkehrskollaps im Rhein-Main-Gebiet

Defekte Bremse

Ein defekter ICE in Maintal-Ost legt den Verkehr im Rhein-Main-Gebiet um Frankfurt lahm. Die Folgen sind massive Verspätungen und Umleitungen.

Maintal – Ein defekter ICE im Main-Kinzig-Kreis hat erhebliche Verkehrsstörungen im gesamtem Rhein-Main-Gebiet rund um Frankfurt-Ost verursacht. Diese betrafen sowohl den Schienen- als auch den Straßenverkehr. Während einer Leerfahrt am Dienstagmorgen (29. August) versagte eine Bremse am Bahnhof in Maintal-Ost. Sie ließ sich nicht mehr lösen und überhitzte, so die Polizei am Mittwoch.

Infolgedessen entstanden Funken und leichte Flammen an der Bremse. Das Feuer griff jedoch nicht auf den Zug über und stellte keine zusätzliche Gefahr dar, laut Polizeiangaben. Ein weiteres Problem war eine Störung in der Stromversorgung des Zuges. Daher konnte der ICE nicht weiterfahren und kam auf dem Bahnübergang Eichenheege, einige hundert Meter entfernt, zum Stillstand.

ICE-Leerfahrt versagen die Bremsen – Bahngleise und Straßenverkehr in Rhein-Main-Gebiet blockiert

Die Polizei berichtete, dass sowohl der Straßenverkehr am Bahnübergang als auch die Bahngleise für vier Stunden blockiert waren. Ein Sprecher teilte mit, dass 26 Züge umgeleitet werden mussten. Bei 16 Zügen führte die Streckensperrung zu erheblichen Verspätungen. Diese summierten sich auf insgesamt 269 Minuten. (csa/dpa)

