Hund verletzt Radfahrer in Frankfurt - Halter muss zahlen

Von: Jana Ballweber

Ein Hund reißt sich los und verursacht den Sturz eines Radfahrers auf dem Mainradweg zwischen Frankfurt und Hanau. Für den Halter wird das jetzt teuer.

Frankfurt - Weil sein Hund den Sturz eines Radfahrers verursacht, muss ein Hundehalter 7000 Euro Schmerzensgeld an das Opfer zahlen. Das gelte auch, obwohl der Halter nicht fahrlässig gehandelt habe, betonte das Oberlandesgericht Frankfurt am Dienstag, 10. Januar, in einem Urteil.

Der Radfahrer war mit seiner Lebensgefährtin auf einem Fahrradweg am Main zwischen Frankfurt und Hanau unterwegs, als sich der Hund losgerissen hat und auf den Radweg gelaufen ist. Der Kläger stürzte daraufhin vom Fahrrad und verletzte sich an Arm und Hand. Das berichtet das Gericht in einer Pressemitteilung.

7000 Euro Schmerzensgeld: Hund verursacht Unfall mit Radfahrer zwischen Frankfurt und Hanau

Die Verletzungen führen zu einer Einschränkung seiner Lebensqualität, die ein Schmerzensgeld von 7000 Euro rechtfertigen, wie das Gericht nun entschied. Der Mann könne durch die erlittenen Beeinträchtigungen seine Hobbys, Motorradfahren und Fahrradfahren, nicht mehr ausüben.

Weil ein Hund auf den Radweg rannte, stürzte ein Radfahrer in Frankfurt schwer.(Symbolfoto) © Panthermedia

Der Kläger hatte in einem Prozess vor dem Landgericht insgesamt 15.000 Euro Schmerzensgeld gefordert. Weil das Landgericht ihm aber nur 7000 Euro zusprach, hatte er gegen das Urteil Berufung eingelegt. Das Oberlandesgericht bestätigte jetzt das Urteil aus erster Instanz.

Radfahrer klagt über Schmerzen im Alltag nach Unfall mit Hund zwischen Frankfurt und Hanau

In der Begründungen heißt es, die Summe sei angemessen, da manche der Einschränkungen, die der Kläger vor Gericht geltend machen wollte, nicht nachvollziehbar seien, beispielsweise Schmerzen bei alltäglichen Bewegungen. Die Entscheidung des Oberlandesgerichts kann nun nicht mehr angefochten werden.

Erst Ende November war in Frankfurt ein Radfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Ein Autofahrer verlor beim Abbiegen die Kontrolle über seinen Wagen und stieß mit dem Radfahrer zusammen. (Jana Ballweber)