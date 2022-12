Grandhotel Hessischer Hof in Frankfurt an Investor verkauft

Von: Caspar Felix Hoffmann, Jennifer Richter

Das Grandhotel Hessischer Hof soll mit einem neuen Betreiber wiedereröffnet werden. © Michael Holz/dpa

Ein Investor hat das Grandhotel Hessischer Hof in Frankfurt gekauft. Das Luxushotel soll mit einem neuen Betreiber wiedereröffnet werden.

Update vom Samstag, 3. Dezember 2022, 16 Uhr: Die Peakside Capital Advisors AG, ein Frankfurter Investor, hat das Grandhotel Hessischer Hof in Frankfurt gekauft. Dies hat Frank Schäfer, der Pressesprecher des Investors, am Samstag (3. Dezember) auf Anfrage der FNP bestätigt. Zunächst hat die FAZ darüber berichtet.

Das Grandhotel an der Messe Frankfurt soll mit einem neuen Betreiber wiedereröffnet werden, auch Jimmy’s Bar soll erhalten bleiben. Ende 2020 machten die Auswirkungen der Pandemie die Schließung des Luxushotels erforderlich (siehe Erstmeldung vom 28. Oktober 2020).

Weitere Informationen zur Zukunft des Grandhotels Hessischer Hof in Frankfurt werden für Montag erwartet.

Grandhotel Hessischer Hof schließt: Letzter Öffnungstag steht fest

Update vom Mittwoch, 28.10.2020, 15.02 Uhr: Die Nachricht über das Aus des Hessischen Hofs Ende September war ein Schock für viele Frankfurter. Das Haus gilt als eines der bekanntesten Hotels der Mainmetropole. Als Grund für die Schließung nannte die Unternehmensgruppe „Prinz von Hessen“ die Folgen der Corona-Pandemie.

Zwar kündigte Wirtschafts-Dezernent Markus Frank (CDU) zwischenzeitlich an, das Grandhotel nicht kampflos aufzugeben. Der Rettungsversuch ist laut dem Radiosender „FFH“ jedoch gescheitert. Einen Kredit wird es für den Hessischen Hof in Frankfurt nicht geben. Das Hotel teilte laut FFH mit, dass am 12. November der letzte Öffnungstag sei.

Grandhotel Hessischer Hof in Frankfurt muss schließen – Corona sei daran schuld

+++Update von Donnerstag, 24.09.2020, 17:15 Uhr: Wie ein Unternehmenssprecher des Hessischen Hofs gegenüber der „Bild“ mitteilte, soll es keinen Abverkauf der Hotel-Ausstattung geben. „Nein! Eine Veräußerung oder eine Versteigerung sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht geplant“, so der Unternehmenssprecher. Der Hessische Hof hatte in den letzten zehn Jahren große Renovierungen vornehmen lassen. Der Sprecher der Hessischen Hausstiftung, Jens Huwald, begründet gegenüber der FR das Aus des Hessischen Hofs: „Die wirtschaftlichen Verluste durch Corona sind so groß, dass keine andere Wahl bleibt“, so Huwald. „Aktuell und perspektivisch“ sei Frankfurt für Hotels „ein sehr schweres Umfeld“.

Wirtschafts-Dezernent Markus Frank (CDU) will den Hessischen Hof nicht kampflos aufgeben und bietet Hilfe an. „Der Hessische Hof mit Jimmy‘s Bar sind ein wichtiger Teil unserer Stadt, mit viel Tradition. Die lassen wir nicht so einfach gehen. Wir werden das Gespräch suchen und hoffen, dass wir helfen können.“

Frankfurt: Hessischer Hof schließt – Gebäude bleibt im Besitz von Stiftung

+++ Erstmeldung von Mittwoch, 23.09.2020, 16:00 Uhr: Frankfurt – Diese Nachricht schlägt in Frankfurt ein wie eine Bombe: Eines der bekanntesten Hotels der Stadt, der Hessische Hof an der Frankfurter Messe, macht dicht. Das teilte der Betreiber am Mittwoch (23.09.2020) offiziell mit. Das Grandhotel Hessischer Hof soll demnach im vierten Quartal 2020 schließen. Als Grund führt die Unternehmensgruppe Prinz von Hessen eine Neuausrichtung sowie eingebrochene Umsätze – durch Corona – an.

Das Gebäude in unmittelbarer Nähe des Messe-Haupteingangs bleibt einem Sprecher zufolge im Besitz der Hessischen Hausstiftung, in der das Landgrafengeschlecht von Hessen seine Besitztümer organisiert hat. Die Unternehmensgruppe Prinz von Hessen will sich auf ihre touristischen Betriebe, die Forst- und Landwirtschaft sowie Weinbau, Events und Kulturveranstaltungen konzentrieren. Sie betreibt auch das Schlosshotel Kronberg und das Gut Panker in Schleswig-Holstein.

63 Mitarbeiter des Hessischen Hofs in Frankfurt sollen gehen. Das entspricht rund 20 Prozent der Belegschaft in der Unternehmensgruppe Prinz von Hessen. „Der Entschluss ist schmerzhaft, aber er dient dem Schutz der gesamten Unternehmensgruppe. Alle Prognosen weisen klar darauf hin, dass sich die Segmente Tagungen, Messen sowie Geschäftsreisen nur sehr langfristig erholen werden und auch in den kommenden zwei Jahren mit weiterhin hohen Verlusten gerechnet werden muss“, teilte Donatus Landgraf von Hessen mit.

Frankfurt: Hessischer Hof war wichtiger Messe-Treffpunkt

Der luxuriöse „Hessische Hof“ mit der legendären „Jimmy‘s Bar“ war bei den großen Präsenzmessen in Frankfurt stets ein wichtiger Treffpunkt. Wegen der Corona-Pandemie finden derzeit aber kaum Veranstaltungen auf dem Messegelände statt. (ag/dpa).