Hessentag mit Andrea Berg, Sarah Connor und Silbermond - Alles zu Ticketverkauf und Anreise

Von: Christoph Sahler, Lea Seitz

Auch Andrea Berg ist auf dem Hessentag in Pfungstadt dabei. © Bergrecords -Anelia Janeva Photography

Zum zweiten Mal nach 1973 findet der Hessentag in Pfungstadt statt. Nun sind drei neue Live-Acts angekündigt worden.

Pfungstadt - Andrea Berg, Sarah Connor und Silbermond: Sie alle kommen zum Hessentag nach Pfungstadt (Kreis Darmstadt-Dieburg). Dieser findet vom 2. bis 11. Juni statt. Am Donnerstag (27. April) ist das Programm vorgestellt worden. Der Vorverkauf ist in vollem Gange: Schon 40.000 Tickets seien verkauft worden, heißt es vom Veranstalter.

Das Konzert von Peter Maffay ist bereits ausverkauft, für das Schlagerfestival mit Andrea Berg und Band sowie für den Auftritt von Sarah Connor sind nur noch wenige Sitzplätze verfügbar. Tickets sind über die offizielle Webseite des Hessentags 2023 erhältlich.

Hessentag 2023: So kommt man mit Bahn und Auto nach Pfungstadt

Auch Stars wie Popsänger Nico Santos, die Band Royal Republic oder Comedian Bülent Ceylan kommen nach Pfungstadt. Insgesamt besteht der Hessentag aus etwa 1000 kleineren und größeren Veranstaltungen.

Aber wie kommen die Fans der Stars eigentlich nach Pfungstadt? Vom Hauptbahnhof Frankfurt verkehrt stündlich die Regionalbahn RB67 in Richtung Darmstadt. Am Bahnhof Darmstadt-Eberstadt steigen die Hessentag-Besucher aus dem Rhein-Main-Gebiet in die RB66 um und fahren eine Station weiter bis Pfungstadt Bahnhof. Autofahrer folgen ab dem Frankfurter Kreuz der Autobahn A5 bis Darmstadt-Eberstadt und nehmen die Abfahrt Richtung Pfungstadt. (lea/csa)

