Lotto-Gewinner aus dem Kreis Offenbach noch immer nicht gefunden – „Wir warten erst einmal ab“

Von: Caspar Felix Hoffmann, Stefanie Lipfert

Teilen

Ein anonymer Tipper aus dem Landkreis Offenbach gewinnt beim Eurojackpot 380.299,80 Euro in der Gewinnklasse 2. Lotto Hessen sucht den Glückspilz.

Update vom Montag, 10. Juli: Lotto Hessen sucht weiter nach dem Gewinner, der bei der Eurojackpot-Ziehung am Dienstag (5. Juli) über 380.000 Euro gewonnen hat (siehe Erstmeldung). „Das ist noch nichts Ungewöhnliches“, sagte ein Sprecher von Lotto Hessen auf Anfrage dieser Redaktion. „Wir warten erst einmal ab.“ Erst nach mehr als vier Wochen werde es kurios.

Nach Angaben von Lotto Hessen hat der Glückspilz ohnehin drei Jahre Zeit, seinen Gewinn geltend zu machen. Danach würde die Gewinnsumme wieder in die Ausschüttung anderer Lottospiele einfließen.

Eurojackpot-Gewinner aus dem Kreis Offenbach: Status weiterhin unbekannt

Auf Anfrage der Redaktion sagt ein Sprecher von Lotto Hessen, dass weiterhin nach dem unbekannten Spieler aus dem Kreis Offenbach gesucht wird: „Da der Eurojackpot-Gewinner anonym spielte, muss der Spielteilnehmer selbst aktiv werden“, so Lotto Hessen. Wäre der Spieler im Besitz einer registrierten Lotto-Kundenkarte, hätte Lotto Hessen den Gewinn über 380.000 Euro innerhalb von drei Tagen auf dem Konto des Teilnehmers überweisen können.

„Bitte melden!“: Lotto-Gewinner aus dem Kreis Offenbach gesucht – 380.299,80 Euro gewonnen

Erstmeldung vom Mittwoch, 5. Juli: Wiesbaden – Ein Spielteilnehmer aus dem Kreis Offenbach hat am Dienstag (4. Juli) beim Eurojackpot in der Gewinnklasse 2 380.299,80 Euro gewonnen – über mehr Geld konnte sich an diesem Abend kein anderer Spielteilnehmer freuen. Das teilten Westlotto und Lotto Hessen mit.

Lotto Hessen hat den Gewinner aus dem Kreis Offenbach inzwischen über Facebook aufgerufen, sich zu melden („Bitte melden!“). Da der Jackpot (24 Millionen Euro) nicht geknackt worden sei, steige er damit am Freitag (7. Juli) auf rund 32 Millionen Euro.

Ein anonymer Tipper aus dem Landkreis Offenbach hat beim Eurojackpot in der Gewinnklasse 2 380.299,80 Euro gewonnen. © Thomas Banneyer/dpa/Symbolbild

380.299,80 Euro gewonnen: Lottogewinner aus dem Kreis Offenbach gesuch

Neben dem noch unbekannten Gewinner aus Hessen hätten sich in der zweiten Gewinnklasse der europaweiten Lotterie je ein Spielteilnehmer aus Norwegen und Polen über einen Gewinn von rund 380.000 Euro freuen können.

Auch in der dritten Gewinnklasse (107.235,70 Euro) seien vier Deutsche unter den Gewinnern gewesen: Zwei kämen aus Baden-Württemberg, zwei weitere tippten erfolgreich in Niedersachsen. In Norwegen und Finnland hätten sich zwei weitere Tipper über einen Treffer in dieser Gewinnklasse freuen können. (cas)

Ein anderer Lotto-Spieler aus Südhessen gewinnt fast sieben Millionen Euro.