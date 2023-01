Nächster Lottogewinn in Hessen: Frau gewinnt 2,1 Millionen

Von: Niklas Hecht

Eine Frau aus dem Kreis Groß-Gerau räumt bei der Glücksspirale den Höchstgewinn ab. Zwei weitere Hessen dürfen sich zudem über Großgewinne freuen.

Groß-Gerau - Die Glückssträhne der Hessen reißt nicht ab. Nachdem erst vor wenigen Tagen ein Mann aus dem Kreis Offenbach der erste Lottomillionär des Jahres 2023 geworden war, darf sich nun auch eine Frau aus dem Kreis Groß-Gerau über einen Millionengewinn freuen. Wie Lotto Hessen mitteilt, tippte die glückliche Hessin bei der Ziehung der Lotterie Glücksspirale am Samstag (28. Januar) die sieben ausgelosten Zahlen (8 - 0 - 1 - 2 - 8 - 7 - 8) richtig und sicherte sich damit den Höchstgewinn von 2,1 Millionen Euro.

Sie kann sich laut dem Glücksspielbetreiber nun entscheiden, ob sie sich den Betrag in Form einer Einmalzahlung, oder als monatliche Rente in Höhe von 10.000 Euro für die nächsten 20 Jahre auszahlen lassen möchte. Laut Lotto Hessen kann sich die Spielerin, deren Einsatz fünf Euro betrug, bei ihrer Entscheidung aber Zeit lassen.

Ein sechsstelliger Geldregen wartet auf einen bisher unbekannten Lotto-Gewinner aus Bayern (Symbolbild). © agrarmotive / IMAGO

„Wir werden Sie also entweder auf einen Schlag zur Millionärin machen oder Sie erhalten in den nächsten zwei Jahrzehnten pünktlich jeden Monat eine Rente in Höhe von 10.000 Euro, die wohl kaum zu toppen sein wird - Sie haben sozusagen die Qual der Wahl“, richtete sich der Geschäftsführer der LOTTO Hessen GmbH, Martin Bach, an die Gewinnerin. Die Zahlen der Glücksspirale werden jeden Samstag im Rahmen einer öffentlichen Ziehung um 19.15 Uhr in München gezogen.

2,1 Millionen: Frau aus dem Kreis Groß-Gerau gewinnt bei Glücksspirale

Neben der zweiten hessischen Lottomillionärin in diesem Jahr, brachten die Ziehungen am Wochenenden laut dem Glücksspielbetreiber außerdem zwei weitere Großgewinne nach Hessen: Für ihre sechs Richtigen vom Samstag kassiert einer Frau aus dem Lahn-Dill-Kreis 354.652,20 Euro. Zudem erzielte ein noch unbekannter Tipper im Landkreis Fulda am Freitag (27. Januar) bei der Lotterie Eurojackpot 470.317,50 Euro. (nhe)

In Großbritannien tippte kürzlich eine junge Frau alle Zahlen einer Lotterie richtig. Sie dachte, sie hätte 182 Millionen Pfund gewonnen. Zu ihrem Pech hatte sich auf ihrem Konto nicht genug Geld befunden, um das Lotto-Ticket tatsächlich zu bezahlen. „Es hat mir das Herz gebrochen, als der Mann am Telefon sagte, dass wir das Ticket gar nicht gekauft hätten. Ich habe mir schon unser Traumhaus und das Traumauto ausgemalt“, sagte sie hinterher der britischen Zeitung The Sun.