Tagt der Bundestag bald in Frankfurt?

Von: Marvin Hinrichsen

Die hessische FDP-Fraktion will den Bundestag in die Paulskirche nach Frankfurt holen. Der Antrag soll beim FDP-Bundesparteitag diskutiert werden.

Frankfurt - Der Bundestag soll nach Frankfurt kommen. Im Zuge des 175. Jubiläums der ersten deutschen Nationalversammlung in der Paulskirche schlägt die hessische FDP-Fraktion eine Sondersitzung des Bundestags in der Frankfurter Kirche vor. Sie macht nach Mitteilung vom Donnerstag den Jubiläumstag am 18. Mai 1948 mit einem Antrag zum Thema beim FDP-Bundesparteitag, der von Freitag (21. April) bis Sonntag (23. April) in Berlin stattfindet. Die parlamentarische Sondersitzung in der Paulskirche solle bis zum 28. März 2024 stattfinden.

Die hessische Fraktion der FDP will demnach den Antrag beim diesjährigen FDP-Bundesparteitag diskutieren. Ebenfalls unterbreiteten die hessischen Freidemokraten den Vorschlag, einen nationalen Gedenktag in Erinnerung an die Deutschen Revolution 1848/49 einzuführen. Dafür sei der 18. Mai geeignet. Denkbar sei 2024 auch der 28. März: An diesem Tag wurde im Jahre 1849 in der Frankfurter Paulskirche die erste gesamtdeutsche demokratische Verfassung verkündet.

Die Darstellung zeigt die erste Sitzung der Nationalversammlung, die am 18. Mai 1848 in der Frankfurter Paulskirche eröffnet wurde. (Archivbild) © -/dpa

Frankfurt: Hessische FDP-Fraktion positiv gestimmt in Bezug auf die Anträge

Zwar wurde diese nie wirksam, legte jedoch den Grundstein für die spätere deutsche Verfassung. Die hessische FDP sei sehr optimistisch im Bezug auf die Anträge. Schließlich gelte die Frankfurter Paulskirche als eine Wiege der Demokratie in Deutschland.

Die Paulskirche in Frankfurt feiert im Mai das 175. Jubiläum der ersten Nationalversammlung Von Donnerstag, 18., bis Sonntag, 21. Mai, feiert Frankfurt mit dem Paulskirchenfest das 175. Jubiläum der ersten Nationalversammlung in der Paulskirche. Geplant ist laut Mitteilung der Stadt Frankfurt ein umfangreiches Festprogramm mit über 100 Einzelveranstaltungen und zahlreichen Extras. Das Gesamtprogramm wird gemeinsam von Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg, Kultur- und Wissenschaftsdezernentin Ina Hartwig, und Eileen O’Sullivan, Dezernentin für Digitalisierung, Bürgerservice, Teilhabe und EU-Angelegenheiten sowie Thomas Feda, Geschäftsführer der veranstaltenden Tourismus+Congress GmbH Frankfurt am Main (TCF) präsentiert.

