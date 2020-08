Corona-Regeln in der Schule: Bouffier und Lorz äußern sich live bei einer Pressekonferenz

Corona in Hessen: Zu Maskenpflicht und anderem verkündet die Landesregierung kurz vor dem Schulbeginn in Hessen neue Regeln im Umgang mit Covid-19 in Schulen und Kindergärten.

+++ 10.13 Uhr: Die Weihnachtsmärkte in Hessen sollen stattfinden. Immer unter Berücksichtigung der Entwicklung der Pandemie, sie sollen allerdings nicht grundsätzlich abgesagt werden. Das Land könne die Konzepte dafür nicht beschließen, aber unter individuellen Hygienekonzepten sollen die Märkte möglich sein. Volker Bouffier übergibt das Wort nun an Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir.

+++ 10.12 Uhr: „Die Pandemie ist nicht vorbei." Bouffier erklärt, dass der Bildungsanspruch der Kinder in Hessen berücksichtigt werden muss, auch wenn es immer wieder zu Situationen kommen kann, in denen die Maßnahmen individuell angepasst werden müssen. Genauere Details zum Schulstart werden von Kultusminister Lorz später folgen.

+++ 10.09 Uhr: Das Corona-Kabinett in Hessen hat beschlossen, dass die Corona-Maßnahmen vorerst unverändert bleiben. So bleiben beispielsweise Veranstaltungen mit bis zu 250 Personen möglich, sofern ein Hygienekonzept vorliegt. Die aktuellen Maßnahmen sollen vorerst bis zum 31. Oktober 2020 bestehen bleiben.

+++ 10.06 Uhr: Ministerpräsident Volker Bouffier erinnert, dass die Maßnahmen in der Corona-Pandemie jeweils befristet beschlossen werden. Die Frist für die aktuellen Maßnahmen endet am 16. August. Die Fakten: Hessen und auch Deutschland verzeichnen in den letzten Wochen wieder steigende Zahlen. Allgemein seien Hessen und Deutschland gut durch die Pandemie gekommen, auch in der Ferienzeit. Dennoch mahnt Bouffier weiter zu Vorsicht.

+++ 10.04 Uhr: Die Pressekonferenz beginnt. Bouffier und Lorz sind an die Rednerpulte getreten. Die Ergebnisse des Corona-Kabinetts und eine Einschätzung der allgemeinen Lage in der Corona-Pandemie sollen präsentiert werden. Der Ministerpräsident eröffnet.

+++ 10.00 Uhr: Herzlich Willkommen zum Live-Ticker zur Pressekonferenz mit Ministerpräsident Volker Bouffier und Kultusminister Alexander Lorz. Die Landesregierung informiert über weitere Maßnahmen in der Corona-Pandemie. Es soll aber vor allem um den Schulstart in Hessen am kommenden Montag (17.08.) und den Umgang mit der Maskenpflicht in den hessischen Schulen gehen.

Erstmeldung vom Donnerstag, 13.08.2020, 09.40 Uhr: Hessen - Die Maskenpflicht gilt in allen Schulen gleichermaßen. Diese Neuigkeit hatte die hessische Landesregierung bereits am Mittwoch, 12. August, veröffentlicht. Kurz vor Schulbeginn nach den Sommerferien am Montag, 17. August, kündigen der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier und der Kultusminister Alexander Lorz (beide CDU) weitere Regeln für den Umgang mit dem Corona-Virus in Schulen und Kindergärten an.

Im März wurden die Schulen wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Sie sollten nicht zu Orten werden, an denen sich Covid-19 in der ganzen Gesellschaft verbreitet. Bis zu den Sommerferien wurden Schülerinnen und Schüler zuhause unterrichtet, versorgt mit Aufgaben über das Internet. Das war verbunden mit zahlreichen pädagogischen und gesellschaftlichen Problemen. Darum einigten sich die Kultusminister im Juni darauf, nach den Sommerferien die Schulen wieder im „Regelbetrieb“ mit Präsenzpflicht zu öffnen. Nun ist es in Hessen am Montag, 17. August, soweit.

Maskenpflicht und Präsenzunterricht: Zum Schulbeginn in Hessen sind noch einige Fragen offen

Offene Fragen gibt es aber immer noch. Im schnellen Takt ändern sich in der Corona-Krise die Regeln und Verordnungen und die Verunsicherung ist bei Eltern, Lehrern und Schulleitungen groß. Die neu verkündete Maskenpflicht ist dafür nur ein Beispiel. Diskutiert wurde in den vergangenen Tagen, ob an hessischen Schulen Maskenpflicht gelten soll oder nicht. Die Forderung wurde laut, das Kultusministerium müsse die Frage nach der Maskenpflicht in Schulen einheitlich regeln. Dabei steht seit dem 9. Juni 2020 in der hessischen Aufsichtsverordnung im Paragraf 5, Absatz 6: „In Situationen, in denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, sind die Schülerinnen und Schüler zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung anzuhalten.“

Die Ankündigung vom Mittwoch aus dem Kultusministerium, die Maskenpflicht gelte im Schulgebäude, in den Unterrichtsräumen müssten die Schülerinnen und Schüler aber keine Mund-Nasen-Bedeckung* tragen,, könnte nun für manchen im Widerspruch zur Aufsichtsverordnung stehen.

Schulbeginn in Zeiten von Corona: Können alle Schulnoten bekommen?

Offene Fragen gibt es auch bezüglich jenen, die von Präsenzunterricht wegen der Corona-Pandemie doch ausgenommen sein werden. Dies betrifft Schüler, Lehrer und sozialpädagogische Mitarbeiter, die mit einem ärztlichen Attest nachweisen können, dass „im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus SARS CoV-2 aufgrund der besonderen individuellen Disposition die Gefahr eines schweren Krankheitsverlaufs besteht“, wie es auf der Internetseite des Kultusministeriums steht, oder sie mit einer Person zusammen wohnen, die zur Risikogruppe gehört.

Sollen also Lehrkräfte mit einem entsprechenden Attest in der Schule arbeiten müssen oder können sie von Zuhause aus arbeiten? Kann die Leistung von Schülern, die vom Präsenzunterricht freigestellt werden, bewertet werden? Können sie also Noten bekommen? „Ja“, schreibt das Kultusministerium, aber nur wenn die Leistungen „im Zusammenhang mit dem Präsenzunterricht erbracht worden sind“. Wie die Schüler an den Präsenzunterricht angegliedert werden sollen, ist offen. Das Kultusministerium rät zu „Zuschaltungen per Video“. Wie das an Schulen ohne Internet gehen soll, ist unklar. Selbst wenn das Land 50 Millionen Euro mit dem Programm „Digitale Schule Hessen" bereit gestellt hat, um Schüler im Notfall mit digitalen Endgeräten auszustatten. (Friedrich Reinhardt)