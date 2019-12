Feuer in Klinik: Patientin zündet Bett an 

In der Vitos-Klinik in Heppenheim bricht in der Nacht ein Feuer aus. Zwei Etagen müssen geräumt werden.

In der Vitos-Klinik in Heppenheim ist ein Feuer ausgebrochen

in ist ein ausgebrochen Zwei Etagen des Gebäudes mussten geräumt werden

Eine Patientin hat ihr Bett in Brand gesteckt

Heppenheim – In der Vitos-Klinik in der Viernheimer Straße in Heppenheim (Kreis Bergstraße) ist am frühen Montagmorgen (30.12.2019) ein Feuer ausgebrochen. Zunächst lief um 01.03 Uhr bei der Leitstelle Bergstraße der Alarm der automatischen Brandmeldeanlage auf. Daraufhin mussten zwei Etagen der Klinik in Heppenheim in der Nacht zum Montag geräumt werden, wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilte.

Heppenheim: Patientin setzt Bett ihr in Brand

Als Folge des Brandes in der Vitos-Klinik in Heppenheim konnten 17 Patienten nicht mehr in ihre Zimmer zurückkehren. Sie wurden daraufhin anderweitig in der Klinik untergebracht. Nach ersten Erkenntnissen soll eine Patientin ihr Bett in Brand gesetzt haben. Ob sie dies absichtlich tat, ist noch unklar.

„Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an“, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Südosthessen mit. Gegen 01.50 Uhr waren die Löscharbeiten der Feuerwehr nach der Brand der Vitos-Klinik in Heppenheim beendet. Verletzt wurde bei dem nächtlichen Vorfall niemand. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr auch zahlreiche Rettungskräfte, Notärzte und die Polizei.

Vitos-Klinik in Heppenheim

Die heutige Vitos Heppenheim gemeinnützige GmbH, Vitos Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, früher ZSP Bergstraße GmbH, besteht seit 1866 und ist ein modernes Fachkrankenhaus mit differenziertem Diagnostik- und Behandlungsangebot für Menschen mit allen Formen psychiatrischer Erkrankungen. Das Krankenhaus gewährleistet psychiatrische Versorgung für Menschen der Gemeinden Seeheim-Jugenheim, Bickenbach, Alsbach und Oberbeerbach.

Darüber hinaus steht das Krankenhaus auch allen übrigen psychisch kranken Menschen als Zentrum psychiatrischer Versorgung zur Verfügung. Dies schließt auch Sucht- und Abhängigkeitserkrankungen mit ein. Neben Ambulanzen in Heppenheim, Bensheim, Darmstadt und Lampertheim werden noch jeweils in Bensheim und Lampertheim eine Tagesklinik unterhalten.

Alarm für die Feuerwehr Hanau: Mitten in der Nacht musste sie zu einem aufwendigen Einsatz in der Nähe des Hauptbahnhofs ausrücken. An der Alten Mühle in Bad Vilbel kommt es zu einer Explosion. Ein Brand hat große Schäden verursacht.