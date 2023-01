Frankfurt als Kokain-Hauptstadt? Abwasseranalyse bringt überraschendes Ergebnis

Von: Christoph Sahler

Wer kokst in Deutschland am meisten? In einem Drogenbericht wird dies anhand von Abwasseranalysen deutlich. Der Spitzenreiter kommt aus Nordrhein-Westfalen.

Frankfurt - Was Drogenkonsum und damit einhergehende Kriminalität angeht, hat Frankfurt einen schlechten Ruf. Auch wenn Delikte wie versuchter Drogenschmuggel, die am Flughafen Frankfurt begangen wurden, in die Drogenkriminalitätsstatistik mit eingerechnet werden, ist es unbestritten: Gerade im Bahnhofsviertel gibt es in der Mainmetropole ein großes Drogenproblem.

Viele Deutsche hätten wohl auf Frankfurt als bundesweiten Spitzenreiter getippt, wenn man sie gefragt hätte, was die Abwasseranalyse European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) ergeben hat, die misst, wie viel Milligramm Kokain pro 1000 Einwohner in einer Stadt 2021 konsumiert worden sind. Sie hätten alle falschgelegen.

Kokainkonsum in Deutschland: Abwasserproben zeigen klares Bild - Frankfurt auf Rang drei

Die Studie des EMCDDA sieht Frankfurt mit 428 Milligram pro 1000 Einwohner deutschlandweit auf Rang 3, hinter Hamburg (460 mg/1000) und dem Überraschungssieger aus Dortmund (477mg/1000). Dortmund liegt im europaweiten Schnitt damit auf Platz 18. Die unrühmliche Statistik führt mit einem deutlichen wie besorgniserregenden Vorsprung Antwerpen (1582 mg/1000) vor St. Gallen (888 mg/1000) an, das so seinem Ruf wieder einmal gerecht wird.

Stadt Milligramm Kokain pro 1000 Einwohner Dortmund 477 Hamburg 460 Frankfurt 428 Berlin 343 Hannover 303

Studie zum Kokainkonsum in Europa: Niveau höher als vor Corona

In der Studie heißt es zum Kokainkonsum in Europa: „Ergebnisse von Abwasseranalysen deuten darauf hin, dass ein moderater Rückgang des Kokainkonsums offenbar mit den Einschränkungen im Zusammenhang mit COVID-19 einherging. Dies hing wahrscheinlich mit der Schließung von Nachtgastronomie und Unterhaltungseinrichtungen zusammen, die mit dem Konsum dieser Droge in Verbindung gebracht werden.“

Wie viel Kokain wird in Europa tatsächlich konsumiert? Abwasseranalysen sollen Aufschluss geben. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Neuere Daten aus verschiedenen Quellen deuteten jedoch darauf hin, dass der Konsum wieder auf das Niveau vor der Pandemie gestiegen ist. Darüber hinaus seien in der Europäischen Union im Jahr 2020 eine Rekordmenge von 213 Tonnen Kokain sichergestellt worden. „Diese und andere Indikatoren deuten darauf hin, dass es derzeit keine Anzeichen dafür gibt, dass sich der in den letzten Jahren beobachtete Aufwärtstrend bei der Verfügbarkeit dieser Droge verändert hat. In den letzten zehn Jahren sind die indexierten Preise ebenfalls stabil geblieben, während der durchschnittliche Reinheitsgrad gestiegen ist.“ (csa)