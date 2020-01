Frankfurt Hauptbahnhof: Polizei ermittelt nach Zugunfall gegen Lokführer

Ein schwerer Unfall mit einem Zug ereignete sich am Hauptbahnhof in Frankfurt. Die Polizei ermittelt gegen den Lokführer.

Schwerer Unfall mit Zug am Hauptbahnhof in Frankfurt

mit am in RE30 prallt gegen Prellbock

Mehrere Menschen müssen ins Krankenhaus

Update vom Dienstag, 21.01.2020, 11.28 Uhr: Nach einem Zugunfall in Frankfurt, bei dem fünf Menschen verletzt wurden, hat die Bundespolizei Ermittlungen gegen den Lokführer aufgenommen. Die Beamten vermuten einen Fahrfehler als Ursache für den Unfall. Sie werfen dem Fahrer des Regionalexpresses eine "Gefährdung des Bahnverkehrs" vor. Einen technischen Defekt schloss die Bundespolizei nach Angaben eines Sprechers vorerst aus.

Der aus Kassel kommende RE 30 war am Montag am Ende des Gleises 16 gegen den Prellbock gestoßen. Durch den Aufprall stürzten mehrere Menschen an Bord des Zuges. Eine 60 Jahre alte Reisende verletzte sich schwer an Kopf und Rücken. Drei weitere Reisende und eine Zugbegleiterin wurden leicht verletzt. Nach Angaben der Bahn entstanden bei dem Unfall keine großen Schäden am Gleis.

Zug bremst bei Einfahrt in Hauptbahnhof zu spät: Mehrere Menschen verletzt

Update vom 20.01.2020, 10.10 Uhr: Bei dem Unfall mit einem Zug am Hauptbahnhof in Frankfurt sind drei Fahrgäste und eine Zugbegleiterin leicht verletzt worden. Eine 60-jährige Frau aus Bad Nauheim wurde schwerer verletzt. Sie erlitt durch einen Sturz Verletzungen am Kopf und Rücken, wie die Polizei mitteilt. Die 60-Jährige wurde mit einem Notarztwagen in die Uni-Klinik gebracht.

An der Anlage und am Zug sind keine größeren Schäden entstanden, wie eine Sprecherin der Bahn auf Anfrage berichtet.

Update vom 20.01.2020, 09.09 Uhr: Nach dem Zug-Unfall am Hauptbahnhof Frankfurt am Montagmorgen (20.01.2020) kommt es zu einigen Gleiswechseln. Ansonsten habe der Vorfall keine weiteren Auswirkungen auf den laufenden Bahnverkehr. Der Gleis 16 ist allerdings nun für Reparaturarbeiten gesperrt.

Zwei Menschen haben sich bei dem Unfall am Kopf verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Drei weitere Menschen müssen ambulant behandelt werden, wie hessenschau.de berichtet.

Erstmeldung, 20.01.2020, 8.15 Uhr: Frankfurt - Am Montagmorgen hat sich ein schwerer Unfall am Hauptbahnhof in Frankfurt ereignet. Wie die Feuerwehr berichtet, hat ein Zug bei der Einfahrt einen Prellbock gerammt. Die Fahrgäste im Regionalexpress aus Kassel waren bereits zum Aussteigen bereit, als der Zug unvermittelt gegen den Prellbock auf Gleis 16 auffuhr.

Aktuell sind wir mit mehreren Einsatzkräften am #Hbf in #Frankfurt im Einsatz. Dort ist ein Regionalexpress beim Einfahren gegen einen Prellbock gefahren, in dessen Folge einige Fahrgäste im Zug Verletzungen erlitten haben. ^rh — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) 20. Januar 2020

Am Frankfurt Hauptbahnhof ereignete sich ein schwerer Unfall mit einem Zug.

Frankfurt Hauptbahnhof: Fahrgäste mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden

Bei dem Aufprall wurden die Fahrgäste teilweise so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht wurden. Laut aktuellen Meldungen der Feuerwehr kamen bei dem Unfall am Hauptbahnhof in Frankfurt fünf Menschen zu Schaden. Drei der Verletzten konnten ambulant vor Ort versorgt werden, zwei der Fahrgäste mussten dennoch ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr Frankfurt geht aktuell von fünf verletzten Personen aus

Zug-Unfall am Frankfurt Hauptbahnhof: Hintergründe noch unklar

Wie die Fuerwehr berichtet, sei der RE 30 aus Kassel ordnungsgemäß mit zehn Stundenkilometern in den Hauptbahnhof in Frankfurt eingefahren. Aus bisher unbekannten Gründen bremste der Lokführer allerdings nicht mehr und prallte mit dem Zug gegen den Prellbock. Ob es sich um menschlichen oder technisches Versagen handelt, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu sagen. Inwiefern der Zugverkehr durch den Unfall beeinträchtigt wird, ist bislang ebenfalls nicht bekannt. Mehr dazu in Kürze.

Der Hauptbahnhof Frankfurt ist der zentrale Verkehrsknoten der Bahn*: 460.000 Reisende nutzen dabei täglich den Frankfurter Hauptbahnhof, bis zu 1170 Züge fahren an Spitzentagen den Kopfbahnhof an.

