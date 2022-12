Männer klauen massiven Holzfass-Tisch aus Irish Pub – ratloser Wirt bekommt ihn unverhofft zurück

Von: Erik Scharf

Einen Holzfass-Tisch wollten vier Mänenr aus einem Irish-Pub klauen. Der Plan klappte fast. © Gudrun Krebs/Imago

Mit einer ungewöhnlichen Begleitung wollen vier Männer von ihrem nächtlichen Ausflug nach Bad Nauheim zurückkehren. Doch am Hauptbahnhof Frankfurt sind sie zu auffällig.

Frankfurt/Bad Nauheim – Ein Straßenschild, vielleicht auch mal einen Absperrbaken von einer Baustelle – aber einen Bar-Tisch? In feuchtfröhlichen Nächten neigen Menschen hin und wieder dazu, Dinge mit in die Wohnung zu nehmen, die dort normalerweise keinen Platz finden würden. Fortan sind sie ein Andenken an eine besonders aufreibende Nacht oder eine besonders unnötige Aktion. Die Wahrheit liegt oft irgendwo dazwischen.

Für drei Männer aus Bad Nauheim, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Frankfurt unterwegs waren, zeigt die Skala tiefrot in den Bereich der unnötigen Aktion. Die Männer im Alter von 17 bis 25 Jahren marschierten gegen 2.30 Uhr mit einem Bartisch in den Hauptbahnhof Frankfurt und zogen dort die Blicke der Bundespolizei auf sich. Denn der Bartisch war mit einer Höhe von 1,40 Meter und seiner Fassform durchaus auffällig, wie die Polizei Frankfurt berichtet.

Hauptbahnhof Frankfurt: Männer aus Bad Nauheim klauen Bartisch aus Irish Pub

Als die Polizei die Männer ansprach, verstrickten diese sich offenbar zu sehr in Widersprüche und mussten mit auf die Wache. Dort kam heraus: Der Tisch gehörte eigentlich in einen Irish Pub in Sachsenhausen. Der Betreiber des Lokals war laut Angaben der Polizei gleichzeitig stark verwundert und stark erleichtert, dass sein verloren gegangener Tisch wieder aufgetaucht war.

Ein Alkoholtest bei den Männern aus Bad Nauheim ergab Werte von 0,2 und 0,5 Promille. Gegen die Bartischdiebe läuft nun ein Ermittlungsverfahren. Zurück bleibt eine Nacht, an die sich die Nachtschwärmer durchaus lange erinnern werden. Nur vielleicht nicht so, wie sie sich das bis zu ihrer Ankunft am Hauptbahnhof Frankfurt gewünscht hätten. (esa)

