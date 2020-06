Drei Frauen geraten am Hauptbahnhof Frankfurt in Streit, plötzlich sticht eine mehrmals zu

In den frühen Morgenstunden geraten drei Frauen in der Nähe vom Hauptbahnhof Frankfurt aneinander. Plötzlich zückt eine ein Messer und sticht mehrmals zu.

Frankfurt - Zu einem ziemlich üblen Zwischenfall kam es am frühen Samstagmorgen (13.06.2020) im Bahnhofsviertel ganz in der Nähe des Hauptbahnhof Frankfurt. Dort endete eine zunächst verbale Auseinandersetzung zwischen drei Frauen beinahe tödlich.

Es war gegen 5 Uhr in der Früh: Zwei junge Frauen, 19 und 21 Jahre alt, waren auf der Münchner Straße in Richtung Hauptbahnhof Frankfurt unterwegs. Auf dem Weg, etwa in Höhe des S-Bahn-Abstiegs kurz vor dem Bahnhofsvorplatz, trafen sie auf eine 31-Jährige ohne festen Wohnsitz. Ohne ersichtlichen Grund begann diese die beiden Frauen heftig zu beleidigen, es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung. Doch dabei blieb es leider nicht.

Während der Streiterei zückte die 31-Jährige plötzlich ein Messer mit einer zwölf Zentimeter langen Klinge und stach auf die beiden Frauen ein. Die 19-Jährige wurde dabei durch einen Stich in den Bauch schwerst verletzt. Die 29-Jährige erlitt Schnittverletzungen an den Händen und am Bein. Noch ist unklar warum, aber nach dem Angriff gingen die beiden Verletzten erstmal weiter in Richtung Hauptbahnhof Frankfurt.*

Die Polizei vermutet, dass sie zunächst nicht bemerkten, wie schwer die Verletzungen waren oder, dass sie eventuell unter Schock gestanden haben. Dann am Hauptbahnhof Frankfurt trafen die zwei Frauen erneut auf die Angreiferin, die allerdings zu dem Zeitpunkt wieder friedlich war und auf einer Treppe saß. Wieder kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung, woraufhin Passanten die Polizei riefen. Als die Polizei dann die Jackentaschen der 31-Jährigen durchsuchten, fanden sie das blutige Messer, mit der sie die beiden Frauen angegriffen und schwer verletzt hatte.

Erst dann war klar, wie schwer die 19-Jährige verletzt wirklich war. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht und sofort operiert werden. Die 31-Jährige wurde von der Polizei festgenommen. Gegen sie wird nun wegen versuchten Totschlag ermittelt.

