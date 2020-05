Rätselhafter Vermisstenfall: Mann aus Nidderau ist spurlos verschwunden

Ein Mann aus Nidderau in der Nähe von Hanau wird vermisst. Die Polizei steht vor einem Rätsel.

Heldenberg/Nidderau - Ein 53-jähriger Mann aus Heldenberg im Main-Kinzig-Kreis wird vermisst. Der Vermisste ist seit dem 5. Mai spurlos verschwunden.

Die Polizei im Main-Kinzig-Kreis sucht derzeit nach dem Mann aus dem Nidderauer Stadtteil Heldenbergen. Der 53-Jährige hatte sich am 5. Mai gegen 10 Uhr an seiner Wohnanschrift in der Beethovenstraße von seiner Lebensgefährtin verabschiedet. Er wollte zu seiner Schwester nach Florstadt fahren.

Seitdem wird der Mann aus Nidderau bei Hanau vermisst. Von dem 53-Jährigen fehlt jede Spur. Eine Suche der Polizei aus dem Main-Kinzig-Kreis an allen bekannten Adressen verlief bislang erfolglos.

Der vermisste Mann aus Nidderau wird wie folgt beschrieben:

Der Vermisste hat eine kräftige Statur uns ist 53 Jahre alt.

Er ist etwa 1,84 Meter groß.

Der 53-jährige Mann hat kurze hellbraune Haare mit einer Halbglatze

Er trug zuletzt ein dunkles Sweatshirt mit Poloshirt darunter, eine schwarze Jeanshose sowie schwarze Schuhe.

Er war mit seinem silbergrauen Mercedes CLK 200 unterwegs.

Die Polizei im Main-Kinzig-Kreis bittet daher um Hinweise. Wer Informationen zum aktuellen Aufenthaltsort des Vermissten hat, kann die Kriminalpolizei in Hanau unter der Rufnummer 06181/100-123 oder jede andere Polizeidienststelle kontaktieren.

Polizei sucht nach Vermisstem: Er ist auf medizinische Versorgung angewiesen

Der 53-jährige Vermisste aus Nidderau könnte sich in Florstadt im Wetteraukreis und Umgebung aufhalten. Der Vermisste ist dringend auf medizinische Versorgung angewiesen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Als vermisst gelten in Deutschland Erwachsene, wenn sie ihr gewohntes Lebensumfeld verlassen haben, nicht auffindbar sind und für sie eventuell eine Gefahr besteht. Vermisste Personen werden im Computer „Informationssystem der Polizei“ (INPOL) eingetragen. Wenn sicher ist, dass die Person in Gefahr ist oder sich nicht selbst helfen kann, werden Suchmaßnahmen, beispielsweise mit Hubschraubern und Suchhunden eingeleitet. Dabei arbeiten oft auch Dienste wie das Deutsche Rote Kreuz oder das Technische Hilfswerk mit.

Vermisst in Deutschland: Rund die Hälfte der Vermissten taucht innerhalb einer Woche wieder auf

Täglich gibt es rund 200 bis 300 neue Vermisstenfälle in Deutschland, ebenso viele werden wieder als gelöst eingestuft. Rund 9.200 Menschen gelten in Deutschland am 01.03.2020 als vermisst. Rund die Hälfte der Fälle löst sich innerhalb einer Woche. Innerhalb eines Monats werden 80 Prozent der Vermissten gefunden. Nur 3 Prozent bleiben länger als ein Jahr vermisst. Das zeigt die Statistik des Bundeskriminalamtes zu Vermissten. Sollte eine Person nicht gefunden werden, läuft die Fahndung 30 Jahre lang weiter.

