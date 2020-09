Nachbarschaftsstreit eskaliert - Spezialeinheit greift ein

Die Polizei Südhessen wird zu einem Streit in einem Mehrfamilienhaus in Hanau gerufen. Dieser eskaliert völlig, sodass die Polizei Schüsse abfeuert.

In dem Stadtteil Lamboy in Hanau wird die Polizei Südhessen zu einem Streit gerufen.

Eine Spezialeinheit der Polizei muss anrücken.

Hanau - Die Polizei Südhessen wurde am Samstagnachmittag (26.09.2020) gegen 16 Uhr nach Hanau in die Ruhrstraße gerufen. Es gab dort einen Streit zwischen mehreren Personen in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Lamboy. Als Grund für den Streit nannte die Polizei Südhessen Ruhestörung.

Hanau: Streit im Mehrfamilienhaus eskaliert - Spezialeinheit greift ein

Im Verlauf des Polizeieinsatzes soll ein Beteiligter des Streits eine Schusswaffe eingesetzt haben. Daraufhin musste eine Spezialeinheit anrücken. Dieser gelang es schließlich, den Täter in seiner Wohnung in Lamboy in Hanau zu überwältigen. Während der Festnahme kam es zu einer Schussabgabe der Polizei – es wurde jedoch niemand verletzt.

Die Polizei Südhessen hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. Weitere Hintergründe des Streits in Hanau sind bislang nicht bekannt. Da die Ermittlungen laufen, wollte die Polizei Südhessen auf Nachfrage keine weiteren Informationen mitteilen. (tt)

In Hanau ist im vergangenen Jahr ebenfalls ein Streit eskaliert. Es kam zu einer Messerattacke.