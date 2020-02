Kaninchen bei eisiger Kälte vor Tierheim „wie Müll“ ausgesetzt - Tierpfleger entsetzt 

Wer macht denn sowas? Erschüttert zeigten sich Mitarbeiter des Tierheims in Hanau über einen Fund am frühen Morgen. In der eiskalten Nacht wurden zwei Kaninchen „wie Müll“ ausgesetzt.

Hanau - So eine Fund machen die Mitarbeiter des Tierheims in Hanau auch nicht alle Tage: Wohl in der Nacht oder sehr früh am Morgen wurden dem Tierheim am Mittwoch zwei Kaninchen vor die Tür gestellt. Ausgesetzt, „wie Müll“, wie das Tierheim den Fund auf Facebook kommentiert.

„Egal wie lange man im Tierschutz tätig ist, so etwas wird man nie verstehen oder erklären können“, schreiben die Mitarbeiter des Tierheims in Hanau dazu auf Facebook.

Tierheim in Hanau: Kaninchen einfach draußen abgestellt

Besonders erschüttert zeigten sich die Mitarbeiter, dass die beiden Kaninchen nicht direkt beim Tierheim in Hanau abgegeben wurden, sondern bei Temperaturen knapp über dem Nullpunkt einfach draußen abgestellt wurden. Für die Mitarbeiter des Tierheims ist das nicht nachvollziehbar.

Zumindest soll es den beiden Kaninchen in Zukunft besser gehen. „Von nun an wird sich liebevoll um euch gekümmert und hoffentlich findet sich sehr bald ein Mensch der euch ein liebevolles und warmes Zuhause schenken wird“, schreibt das Tierheim Hanau auf Facebook.

Tierheim in Hanau: Leser empört über Aussetzung der Kaninchen

Doch über das Aussetzen der beiden Tiere empört sich nicht nur das Tierheim in Hanau. Auch viele Leser der Botschaft reagieren entsprechend: „Was ist denn mit den Leuten los?“, schreibt eine Anke. „Unfassbar!“, findet auch eine Leserin.

Dass es sogar noch schlimmer geht, konstatiert eine Leserin: „Wenigstens VOR dem Tierheim und sicher im Käfig Es werden so viele Tiere ausgesetzt. In Pappkartons oder sonst wie schlecht gesichert so das sie auch noch VOR dem Tierheim oder woanders flüchten“.

Tierheim Hanau: Zuhause für die Kaninchen gesucht

Bleibt zu hoffen, dass sich bald ein besseres Zuhause für die beiden Kaninchen findet: Interessenten können sich gerne bei dem Tierheim in Hanau unter 06181-45116 melden.

